سعر جرام الذهب بكم النهارده في مصر اليوم الجمعة 3-6-2022 عيار 21 و18للبيع والشراء اليوم السابع

بكم سعر جرام الذهب النهارده في مصر اليوم الجمعة 3-6-2022 عيار 21 و18 ، ووضع لكم فريق فلسطين اليوم سعر الذهب في مصر بجميع العيارات بالدولار الأمريكي والجنيه المصري للبيع والشراء وجاء ذلك بعد أن رصدنا عمليات بحث واسعة جدًا على الشبكة العنكبوتية صبيحة هذا اليوم ، حيث يريد منها المواطن المصري التعرف على الأسعار بعدما سجل امس عيار 21 بيع 1,008 شراء 1,018 و عيار 18 بيع 864 شراء 873 ، وفي هذه المقدمة من المقالة التي تأتي ضمن سلسلة مقالات نشير لكم إلى أننا نقوم يوميا بوضع أسعار الذهب في مصر والعديد من البلدان العربية فيها .

جميع زوار الموقع سيتمكنون من معرفة الإجابة على تساؤل بكم سعر جرام الذهب النهارده في مصر اليوم الجمعة 3-6-2022 عيار 21 و18 وذلك بمجرد الانتهاء من قراءة السطور حتى النهاية ، حيث يهتم الجمهور المصري الكريم في متابعة اخبار الاقتصاد بما فيها أسعار الدولار والذهب وهذا يعود إلى قوة الاستثمار وأيضا إلى العوامل الدولية المتغيرة بسرعة وعن التفاصيل الكاملة فهي على النحو التالي:

بكم سعر الذهب النهارده عيار 21

وجاء متوسط اسعار الذهب اليوم في مصر بمحلات الصاغة بدون مصنعية على النحو التالي

الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري

عيار 24 بيع 1,152 شراء 1,163

عيار 22 بيع 1,056 شراء 1,066

عيار 21 بيع 1,008 شراء 1,018

عيار 18 بيع 864 شراء 873

عيار 14 بيع 672 شراء 679

عيار 12 بيع 576 شراء 582

الاونصة بيع 35,827 شراء 36,183

الجنيه الذهب بيع 8,064 شراء 8,144

الكيلو بيع 1,152,000 شراء 1,163,429

بكام سعر جرام الذهب في مصر عيار 18

ولقد جاء متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في مصر بالجنيه المصري على النحو التالي:

الوحدة جنيه مصري دولار أمريكي

اسعار الذهب عيار 24 1,122 جنيه $60.16

سعر الذهب عيار 22 1,029 جنيه $55.14

اسعار الذهب عيار 21 981.87 جنيه $52.64

اسعار الذهب عيار 18 841.59 جنيه $45.12

سعر الذهب عيار 14 654.57 جنيه $35.09

سعر الذهب عيار 12 561.05 جنيه $30.08

سعر الذهب عيار 9 420.79 جنيه $22.56

اسعار أوقية الذهب 34,898 جنيه $1,871

اسعار جنيه الذهب 7,855 جنيه $421.11

اسعار كيلو الذهب 1,122,107 جنيه $60,158

سعر الذهب في مصر الآن اليوم

سعر الذهب في مصر اليوم للبيع والشراء

بالمقابل جاء متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في مصر بعملة جنيه مصري على النحو التالي:

اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12

1 يونيو 1,107 968.46 830.11 645.63 553.39

31 مايو 1,100 962.32 824.84 641.53 549.88

30 مايو 1,110 970.96 832.24 647.29 554.82

29 مايو 1,109 970.25 831.64 646.82 554.42

28 مايو 1,109 970.48 831.83 646.97 554.55

27 مايو 1,109 970.62 831.95 647.07 554.62

26 مايو 1,108 969.34 830.86 646.22 553.90

25 مايو 1,109 970.64 831.97 647.08 554.64

24 مايو 1,112 972.88 833.89 648.57 555.92

23 مايو 1,097 960.07 822.91 640.03 548.60 ..

وفي ختام مقالتنا حول بكم سعر جرام الذهب النهارده في مصر اليوم الجمعة 3-6-2022 عيار 21 و18 نتمنى ان تكون قد نالت اعجابكم ، وندعوكم دوما إلى زيارة موقعنا لمعرفة اسعار اولا بأول .