أسعار الذهب مقابل الجنيه المصري بتعاملات اليوم الجمعة 3 يوليو 2022، يبحث الكثير من الأشخاص عن أسعار الذهب في جمهورية مصر العربية، لا سيما أولئك أصحاب المال و الاعمال و الأشخاص المقبلين على الزواج، لذلك فإن فريق فلسطين اليوم يحرص على رصد أسعار الذهب بشكل يومي في كل الدول، و في هذه المقالة نرصد لكم أسعار الذهب مقابل الجنيه المصري، بتعاملات صباح الجمعة.

و ارتفعت أسعار الذهب اليوم في مصر خلال مستهل تداولات الجمعة 3 يونيو/حزيران 2022، رغم انخفاض "النفيس" عالميا مقابل الدولار والسندات.

وتختلف أسعار الذهب في مصر باختلاف المناطق والعيارات، حيث تتراوح قيمة المصنعية (أجر التاجر عن كل جرام في المشغولات الذهبية) ما بين 30 و60 جنيها في مناطق الصاغة، فيما ترتفع عن ذلك لدى بعض التجار لتتراوح بين 120 و150 جنيها، فيما تقدر قيمة المصنعية على الجنيه الذهب بنحو 60 جنيها.

ارتفع سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في مصر خلال مستهل تداولات اليوم الجمعة ليصل إلى 1110 جنيهات (59.58 دولار)، مقابل 1106 جنيهات (59.30 دولار) في ختام تداولات أمس الأربعاء، بحسب منصة " gold-price-today" لرصد أسعار الذهب في الأسواق العالمية.

وزاد سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في مصر ليصل إلى 832.59 جنيه (44.69 دولار)، مقابل 829.19 جنيه (44.23 دولار) عند إغلاق تداولات أمس.

وعن أسعار الذهب الاقتصادي اليوم في مصر، سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 647.56 جنيه (34.76 دولار)، وسعر جرام الذهب عيار 12 سجل نحو 555.05 جنيه (29.79 دولار)، وسعر جرام الذهب عيار 9 سجل نحو 416.29 جنيه (22.34 دولار).

صعد سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في مصر (الأكثر تداولات بالأسواق) ليصل إلى 971.36 جنيه (52.14 دولار)، مقابل 967.39 جنيه (51.89 دولار) بنهاية تداولات أمس.

وسجل سعر الأوقية (الأونصة) اليوم في مصر نحو 34524 جنيها (1853 دولارا)، وعن سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر (8 جرامات من عيار 21) سجل نحو 7771 جنيها (417.08 دولار).

عالمياً، انخفض الذهب بنسبة 1% هذا الأسبوع وسط توقعات بتحركات أكثر تشددًا من قبل البنوك المركزية.