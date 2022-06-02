طالع أسعار الذهب في السودان خلال تعاملات اليوم الجمعة 3 يونيو حزيران 2022

أسعار الذهب في السودان خلال تعاملات الجمعة 3 يوليو 2022، يبحث الكثير من الأشخاص عن أسعار الذهب في السودان، لا سيما أولئك أصحاب المال و الاعمال و الأشخاص المقبلين على الزواج، لذلك فإن فريق فلسطين اليوم يحرص على رصد أسعار الذهب بشكل يومي في كل الدول، و في هذه المقالة نرصد لكم أسعار الذهب مقابل الجنيه السوداني، بتعاملات صباح الجمعة.

و ارتفعت أسعار الذهب في السودان خلال تعاملات الجمعة 3 يونيو/حزيران 2022، بشكل كبير، متأثرة بصعود المعدن في الأسواق العالمية.

وسجل متوسط سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في السودان، نحو 27.290 ألف جنيه ( 59.98 دولار).

كما صعد سعر جرام الذهب عيار 21 (الأكثر تداولًا في الأسواق) في السودان اليوم إلى 23,879 ألف جنيه (52.48 دولار).

وزاد متوسط سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في السودان، إلى 20,468 جنيه (44.98 دولار).

وعن أسعار الذهب الاقتصادي خلال تعاملات اليوم في السودان، سجل متوسط سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 15,919 ألف جنيه (34.99 دولار)، وفقًا لموقع "gold-price-today".

وسجل متوسط سعر أوقية الذهب اليوم في السودان، خلال تعاملات اليوم 848,711 ألف جنيه (1865 دولارا).

فيما سجل متوسط سعر الجنيه الذهب اليوم في السودان، نحو 191,033 ألف جنيه (419.85 دولار).

عالمياً، ارتفعت أسعار الذهب، خلال تعاملات اليوم، لتحافظ على المكاسب التي حصدتها في الجلسة السابقة، بعد انتعاشها من أدنى مستوى لها في أسبوعين.