سعر غرام الذهب في سوريا اليوم الجمعة الموافق 3-6-2022 عيار 21 و18 للبيع والشراء ، ويبحث الملايين من الأشخاص عبر الشبكة العنكبوتية عن سعر الذهب في سوريا الامر الذي دفع فريق فلسطين اليوم إلى كتابة هذه المقالة التي تشرح لكم سعر الذهب كاملة بالليرة السورية وبالدولار حيث جاءت الأسعار يوم امس على النحو التالي: عيار 21 بيع 201,000 شراء 200,500 ، وعيار 18 بيع 172,286 شراء 171,857 ، وهن ندعوكم إلى قراءة المقالة حتى النهاية وفيما يلي التفاصيل كاملة .

سعر الذهب في سوريا اليوم عيار 21

ولقد جاء متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة في سوريا بدون مصنعية على النحو التالي:

الوحدة سعر الذهب بالليرة السورية

عيار 24 بيع 229,714 شراء 229,143

عيار 22 بيع 210,571 شراء 210,048

عيار 21 بيع 201,000 شراء 200,500

عيار 18 بيع 172,286 شراء 171,857

عيار 14 بيع 134,000 شراء 133,667

عيار 12 بيع 114,857 شراء 114,571

الاونصة بيع 7,144,114 شراء 7,126,343

الجنيه الذهب بيع 1,608,000 شراء 1,604,000

الكيلو بيع 229,714,286 شراء 229,142,857

سعر غرام الذهب اليوم في سوريا

وجاء متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في سوريا بالليرة السورية على النحو التالي:

الوحدة ليرة سورية دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار 24 151,143 ليرة $60.16

سعر الذهب عيار 22 138,549 ليرة $55.14

اسعار الذهب عيار 21 132,253 ليرة $52.64

اسعار الذهب عيار 18 113,359 ليرة $45.12

سعر الذهب عيار 14 88,167 ليرة $35.09

سعر الذهب عيار 12 75,571 ليرة $30.08

اسعار أوقية الذهب 4,700,544 ليرة $1,871

اسعار جنيه الذهب 1,058,026 ليرة $421.11

اسعار كيلو الذهب 151,142,883 ليرة $60,158

سعر الذهب في سوريا لحظة بلحظة الان

سعر الذهب في سوريا اليوم عيار 18

وجاء متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في سوريا بعملة ليرة سورية على النحو التالي:

اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12

1 يونيو 149,325 130,663 111,996 87,107 74,663

31 مايو 148,396 129,850 111,299 86,565 74,198

30 مايو 149,866 131,136 112,402 87,423 74,933

29 مايو 149,866 131,136 112,402 87,423 74,933

28 مايو 149,866 131,136 112,402 87,423 74,933

27 مايو 149,802 131,080 112,353 87,385 74,901

26 مايو 149,713 131,002 112,287 87,333 74,856

25 مايو 149,980 131,235 112,486 87,489 74,990

24 مايو 150,868 132,013 113,153 88,007 75,434

23 مايو 149,866 131,136 112,402 87,423 74,933



وفي نهاية المقالة التي وضعنا لكم فيها سعر غرام الذهب في سوريا اليوم الجمعة الموافق 3-6-2022 عيار 21 و18 للبيع والشراء نتمنى ان تكون قد نالت اعجابكم كما ونذكركم على اننا نقوم بوضع تلك الاسعار يوميا حتى يتمكن كافة القراء من معرفة اسعار الذهب في سوق المعاملات .