الهيئة الوطنية: قانون حظر العلم تعبير عن عجز الاحتلال أمام إرادة شعبنا

اكدت الهيئة الوطنية لدعم واسناد شعبنا الفلسطيني بالداخل المحتل ان قانون منع رفع العلم الفلسطيني في الجامعات يعبر عن عجز الاحتلال في مواجهة وعي أصحاب الأرض الأصليين بحقوقهم.

واشارت الهيئة، عبر بيان، بأن هذا القانون، ليس سوى استمرار لسياسة الاحتلال الفاشلة في السعي لمحو الهوية الوطنية للفلسطينيين في الداخل المحتل ومحاولة لتقويض لواحدة من رموز السيادة الوطنية لشعبنا .

وقالت الهيئة، إن كل محاولات الاحتلال لتخويف شعبنا والطلاب في الجامعات ستتحطم على صخرة الإرادة الوطنية التي يتحلى بها شعبنا، وإيمانه بحقوقه الوطنية العادلة.

وشددت الهيئة، على أن العدو لا تملك قوة في العالم القدرة على أن تمنع شعبنا في الداخل بأن يرفع علمه الوطني، الذي يعبر عن تمسكه بحقوقه، وبقضيته الوطنية العادلة.

ودعت الهيئة أهلنا الفلسطينيين بالداخل المحتل وفي كل مكان لرفع العلم الفلسطيني بكل فخر واعتزاز، لكي يدرك الاحتلال أن كل قوانينه لن تردع شعبنا عن التمسك بحقه الطبيعي في التعبير عن هويته الوطنية والنضالية.

واشارت الهيئة أن هذا القانون يعكس الطابع الفاشي والعنصري للاحتلال وارباكة الشديد أمام تمسك شعبنا بحقوقة وثوابتة الوطنية وعلمه الذي يعبر عن هويته الوطنية الجامعة.