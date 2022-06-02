الشيخ عزام: مسيرة شعبنا مستمرة حتى يعود الحق لأصحابه

أكد الشيخ نافذ عزام، عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، أن مسيرة الشعب الفلسطيني مستمرة طالما أن الحق لم يعد لأصحابه وطالما أن الباطل هو الذي يحكم وجه الأرض.

جاء ذلك في كلمة للشيخ عزام، اليوم الخميس خلال تشييع الشهيد ياسر عطية محمد المصري (41 عاماً)، قائد كتيبة دير البلح بلواء الوسطى في سرايا القدس، والذي ارتقى يوم أمس الأربعاء متأثراً بجروح أصيب بها في قصف صهيوني أثناء معركة سيف القدس.

وقال الشيخ عزام: اعتاد الفلسطينيون على مناسبات وداع الشهداء، وشرف للشعب الفلسطيني هذه الأثمان ضريبة رباطه على هذه الأرض المباركة وفداءً للإسلام العظيم ونيابة عن الأمة كلها في التصدي لرأس حربة الشر المزروع في فلسطين".

وأضاف: استشهد القائد ياسر المصري وهو يقوم بواجبه دفاعاً عن هذه الأرض المباركة وعن هذا الشعب العظيم..ياسر المصري انضم إلى قافلة طويلة من الشهداء الذين عملوا من أجل أنبل الغايات، في وقت يسود الجنون العالم وفي ظل حرب تشن على القيم والأخلاق".

ووجه الشيخ عزام التحية لعائلة المصري التي قدمت الشهداء، مذكرا بأن للشهيد ياسر المصري شقيقا وهو يسري عطية المصري الذي يقضي حكماً عاليا في السجون الصهيونية ويعاني من ألم القيد وألم المرض والأوجاع.











