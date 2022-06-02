طقس فلسطين اليوم وغدًا حتى الأحد المقبل .. أجواء حارة وجافة

أعلنت دائرة الأرصاد الجوية الفلسطينية، اليوم الخميس 2-6-2022، عن تفاصيل طقس فلسطين خلال الثلاثة أيام المقبلة، يتخللها أجواء حارة وجافة مع ارتفاع على درجات الحرارة.

وأوضحت الأرصاد الجوية، أن الحالة الجوية يوم غد الجمعة، يكون فيها الجو حارا وجافا نهارا دافئا ليلا فوق معظم المناطق ، مشيرةً إلى أنه يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين.

وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج، وبحسب دائرة الأرصاد الجوية الفلسطينية.

ويوم السبت المقبل، يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، ويكون الجو حارا وجافا نهارا دافئا ليلا فوق معظم المناطق.

فيما تكون الرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويوم الاحد المقبل، يكون فيه الجو حارا وجافا نهارا دافئا ليلا فوق معظم المناطق ، ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، وفق نشرة الأرصاد الجوية.

كما تكون الرياح في هذا اليوم، شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

يشار إلى أن حالة الجوية لليوم، وبحسب دائرة الأرصاد الجوية الفلسطينية، كان فيها الجو حارا نسبياً الى حار نهاراً ، وطرأ انخفاض اخر على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام ، فيما كانت الرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .