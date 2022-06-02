الجهاد تعزي بالشهيد محيسن في بيت لحم

شارك وفد من قادة ومحرري حركة الجهاد الإسلامي في محافظة بيت لحم، في جنازة الأسير المحرر أيمن محمود محيسن (29 عاماً)، والذي استشهد خلال مواجهات مع جنود الاحتلال في مخيم الدهيشة ببيت لحم.

كما قدَّم الوفد التعازي والمواساة لذوي الشهيد وعائلته الكريمة، سائلين الله عزوجل أن يتغمد نجلهم في الجنان، وأن يكون دمه لعنة على المجرمين الصهاينة الذين أوغلوا في دماء أبناء الشعب، من خلال سياسة القتل المتعمد والإعدام بدم بارد.

ونعت حركة الجهاد الإسلامي شهيد فلسطين الشهيد أيمن محيسن، وأكدت أن دم الشهداء الذي يتسربل في الخليل وغزة وجنين وبيت لحم، هو دليل اَخر يرسمه الأطهار بأنه لا خيار لنا إلا المقاومة، وتصويب بوصلة الصراع الحقيقي مع هذا العدو المجرم الذي يستبيح أرضنا وأبناءنا في كل مكان.