البرلمان العربي: استمرار الإعدامات الميدانية الإسرائيلية يجر المنطقة إلى مزيد من العنف

أدان البرلمان العربي تصاعد وتيرة الإعدامات الميدانية التي تمارسها القوات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين، وأكد أنها تجر المنطقة نحو مزيد من العنف.

وأكد البرلمان العربي، في بيانه، أن "هذا التصعيد من شأنه جر المنطقة إلى مزيد من التوتر والعنف، وهو ما يعد انتهاك صارخ لحقوق الإنسان والقوانين الدولية واتفاقية جنيف الرابعة"، محملا الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن تداعياته.

واعتبر أن "الصمت الدولي على انتهاكاته، وعدم محاسبته على جرائمه المستمرة بحق الشعب الفلسطيني، يشجع على الاستمرار باستباحة الدم الفلسطيني".

ودعا كل من الأطراف الدولية والمنظمات الإنسانية والحقوقية إلى التحرك "من أجل اتخاذ إجراءات جدية لوقف هذه الانتهاكات، وفق القوانين والاتفاقات الدولية وخاصة المتعلقة بحقوق الإنسان".

وتصاعدت وتيرة الإعدامات الميدانية التي ينفذها الجيش الإسرائيلي بحق الفلسطينيين العزل بحجج مختلفة، وقتل خلال الـ24 ساعة الماضية، كل من الصحفية الفلسطينية غفران وراسنة، وبلال كبها، وأيمن محيسن.