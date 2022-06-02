علاج الإنفلونزا بالاعشاب..علاج الإنفلونزا للحامل، لا يزال محرك البحث قوقل ، يشهد عمليات بحث كثيرة ومتعدة عن علاج الانفلونزاً، لذلك وحرصاً من فريق العمل في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، سنخصص لكم هذه المقالة للحديث عن علاج الأنفلونزا في المنزل، وذلك بعد رصد فريق العمل عمليات بحث كثيرة عبر المحرك في الدقائق والساعات الماضية، كون الأنفلونزا تعد من أكثر الأمراض الشائعة خلال فصل الشتاء، وهي ناتجة عن التهاب فيروسي يصيب الجهاز التنفسي بكل أجزائه "الأنف والحلق والرئتين".

علاج إنفلونزا الصيف

وأعراض الأنفلونزا تكون بداية الأعراض مشابهة لأعراض الرشح، مثل العطس وألم الحلق وسيلان الأنف، لكن يكمن الفرق في أن أعراض الرشح تظهر تدريجيًا، بينما أعراض الأنفلونزا تظهر فجأة، وتكون مزعجة أكثر،

ومن أهم الأعراض المرافقة للأنفلونزا وأكثرها شيوعا: حمى وألم العضلات، خصوصا الظهر والذراعين والقدمين. قشعريرة وتعرق. صداع وتعب عام. سعال جاف. احتقان الأنف. أكثر الأشخاص عرضة للإصابة بالأنفلونزا الأطفال. المرأة الحامل. الأشخاص ذوو المناعة الضعيفة.

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علاج الإنفلونزا بالاعشاب

وضمن مقالنا علاج الإنفلونزا بالاعشاب..علاج الإنفلونزا للحامل، سنوضح لكم مضاعفات الأنفلونزا التهاب الأذن. التهاب الجيوب. التهاب القصبات الهوائية. التهاب رئوي. يعد اللقاح السنوي ضد الأنفلونزا من أكثر الإجراءات فاعلية، للحماية من الأنفلونزا والمضاعفات التي ترافقها.

وهناك طرق لعلاج الأنفلونزا دون الحاجة إلى الأدوية وهي

شرب السوائل قد تؤدي الأنفلونزا الى الاصابة بالجفاف خصوصا اذا رافقها قيء أو إسهال، لذا يجب شرب كميات كافية من السوائل، مثل: الماء وعصير الفواكه أو الليمون صودا ولتخفيف ألم الحلق يوصى بتناول شاي بالأعشاب مع العسل، ولكن يجب تجنب المشروبات التي تحتوي على الكافيين، لأنها مدرة للبول ويجب الابتعاد عن شرب الكحول، وللتأكد من أن كمية السوائل التي تتناولينها كافية يجب مراقبة لون البول، بحيث يكون أصفر فاتحًا إلى عديم اللون.

علاج الإنفلونزا للحامل

تناول المرق الساخن (الشوربة) تناول مرقة الدجاج قد تساعد في تخفيف أعراض التهاب الجهاز التنفسي العلوي "الأنف والبلعوم والحنجرة". الراحة النوم الجيد والراحة تساعد على تحسين عمل الجهاز المناعي، فيجب أخذ قسط كافٍ من النوم ليلًا أي ما يوازي 8 ساعات يوميًا.

الهواء الرطب استنشاق الهواء الرطب يخفف من احتقان الأنف وألم الحلق، ومن الطرق الفعّالة التي تساعد على استنشاق الهواء الرطب، الاستحمام مع وجود بخار الماء عدة مرات يوميًا أو قد يستخدم جهاز مرطب لترطيب جو الغرفة، ولكن يجب تنظيفه باستمرار.

علاج إنفلونزا الأطفال في المنزل

"التبخيرة" يجب غلي الماء ووضعه في إناء عميق، ثم وضع منشفة على الرأس بحيث تغطي الرأس والإناء، لتساعد المريض على استنشاق بخار الماء الساخن، ويجب إغلاق العينين والاستنشاق بعمق لمدة 30 ثانية، ويمكن اضافة نقطتين من زيت النعناع إلى الماء لزيادة فاعلية فتح القصبات الهوائية ويمكن إعادة هذه الخطوات عند الشعور بالاحتقان، ولكن لا يجب استخدام هذه الطريقة مع مرضى الربو.

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علاج الإنفلونزا المكتومة

كمادات المياه الدافئة وضع كمادات دافئة على الجبين والأنف تساعد على تخفيف الصداع وألم الجيوب الأنفية.

مص أقراص تخفيف ألم الحلق أقراص الحلق لتخفيف السعال التي توجد في الصيدليات تساعد في تخفيف ألم الحلق والسعال وتكمن فاعليتها عن طريق مصها، ما يساعد في تحلل المادة الفعّالة وبقاء أثرها لفترة أطول.

الغرغرة بالماء والملح، ولكن من دون بلعها تساعد على التخلص من البلغم المتجمع، خصوصًا بعد أن يكون المريض مستلقيًا، لأن معظم المخاط بهذه الحالة يتجمع في آخر الحلق، وقد تساعد الغرغرة أيضا على فتح الأذن.

غسول للأنف يوضع الغسول في فتحة الأنف، ويجب تركه لينتقل لفتحة الأنف الأخرى وهذا الغسول عبارة عن ملح يضاف اليه ماء فاتر ويتم خلطهم او يتم شراء محلول جاهز من الصيدلية.

أعراض الإنفلونزا الداخلية

الاعتناء بالمريض يجب الاعتناء بالمريض من خلال تحضير السوائل والشوربة له ومراقبة حرارته طوال الوقت.

قد يحتاج المريض إلى الأدوية لعلاج الأعراض المرافقة للأنفلونزا، مثل الباراسيتامول أو الإيبوبروفن لعلاج الحمى والصداع، وأدوية لتخفيف السعال، ولكن عادة لا داعي للأدوية لعلاج الأنفلونزا نفسها، إلا في بعض الأحيان فقد يصف الطبيب أدوية مضادة للفيروسات، حسب حاجة المريض.

أعراض الإنفلونزا