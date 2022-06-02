دعاء يوم الجمعة المستجاب2022..أفضل أدعية الرسول يوم الجمعة، بارك الله في يوم الجمعة وجعله مميز عن باقي أيام الأسبوع، لذلك يحرص فيه المسلم على استغلال كل دقيقة فيه خاصة في الدعاء، لذلك تجده حريصاُ من أي وقت على قول الدعاء والإكثار منه طيلة ساعات النهار، لذك وحرصاً من فريق العمل في موقعنا "فلسطين اليوم" سنضع لكم هذه المقالة للحديث عن دعاء يوم الجمعة المستجاب2022، وذلك عقب رصدنا عمليات بحث كثيرة عن دعاء يوم الجمعة المستجاب2022.

دعاء يوم الجمعة قصير

ووفق العديد من العلماء والمشايخ والدعاة فأن طيلة ساعات نهار يوم الجمعة محبب فيها الدعاء، والبعض ذهب في القول أن وقت ما قبل أذان المغرب هو أفضل وقت مستحب فيه الدعاء والتقرب فيها لله عزوجل، لذلك فقد جاء من ادعية يوم الجمعة المحببة :" اللّهم لك الحمد حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه، اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، اللهم لك الحمد عدد خلقك ورضى نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك، اللّهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد على الرضى"، أفضل أدعية الرسول يوم الجمعة..دعاء يوم الجمعة المستجاب2022

دعاء يوم الجمعة المستجاب

والدعاء: عبادة تقوم على سؤال العبد ربَّه والطلب منه وهي عبادة من أفضل العبادات التي يحبها الله خالصةً له ولا يجوز أن يصرفها العبد إلى غيره، وفي مقالنا.....، سنضع لكم دعاء يوم الجمعة المستجاب 2022، فقد جاء من ادعية يوم الجمعة2022: (اللَّهُمَّ إنِّي أعُوذُ بكَ مِنَ الهَمِّ والحَزَنِ، والعَجْزِ والكَسَلِ، والبُخْلِ، والجُبْنِ، وضَلَعِ الدَّيْنِ، وغَلَبَةِ الرِّجالِ).[٦] اللهم إنّي أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، وأسألك اللهم قلبًا سليمًا وفكرًا قويمًا، وأرجوك يا ربّي أن تصرف عنّي هموم الدنيا وتُبعد عنّي الرزايا والبلايا والخطوب".

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أدعية يوم الجمعة المستجابة

دعاء يوم الجمعة المستجاب للرزق

وفي مقالنا "أفضل أدعية الرسول يوم الجمعة..دعاء يوم الجمعة المستجاب2022"، اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، أسألك باسمك الأعظم الطيب المبارك، الأحب إليك، الذي إذا دعيت به أجبت. وإذا استرحمت به رحمت، وإذا استفرجت به فرجت، أن تجعلنا في هذه الدنيا من المقبولين، وإلى أعلى درجاتك سابقين. واغفر لي ذنوبي وخطاياي، وجميع المسلمين، اللهم اغفر لي وعافني واعف عني، واهدني إلى صراط مستقيم.

اللهم إليك مددت يدى وفيها عندك عظمت رغبتي فاقبل توبتي وارحم ضعف قوتي واغفر خطيئتي. دعاء يوم الجمعة مكتوب اللهم لا تحرم سعة رحمتك، وسبوغ نعمتك، وشمول عافيتك، وجزيل عطائك .

اللهم في هذه الساعة المباركة من يوم الجمعة نسألك العفو والعافية والمعافاة في الدنيا والآخرة.

اللهم اقسم لي من خشيتك ما تحول به بيني وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغني به جنتك . دعاء الجمعة اللّهم اجعلنا ممن عفوت عنهم، ورضيت عنهم وغفرت لهم ..وحرّمت عليهم النار، وكتبت لهم الجنّة”.

يَارَبّ اجْعَل لَيَالِي رَمَضَانَ تفريجاً لهمومنا ، وَاسْتِجَابَة لدُعائنا وغفراناً لذنوبنا ، اللَّهُمَّ إنِّي أَسْأَلُكَ حُسْنَ الصِّيَام وَحُسْن الْخِتَام ، وَلَا تَجْعَلْنَا مِنْ الْخَاسِرِينَ .

اللهم في يوم الجمعة متعنا براحة البال وصلاح الحال وقبول الأعمال وأنعم علينا بصحة الأبدان واكفنا شر الإنس والجان وأسألك اللهم فرجاً لكل مهموم وعطاءً لكل محروم وشفاءً لكل مريض ورحمة لكل ميت ورزقاً لكل محتاج واستجابة لكل دعاء.

اللهم إني أسألك الثبات في الأمر، والعزيمة على الرشد، وأسألك موجبات رحمتك، وعزائم مغفرتك، وأسألك شكر نعمتك، وحسن عبادتك، وأسألك قلبا سليما، ولسانا صادقا، وأسألك من خير ما تعلم، وأعوذ بك من شر ما تعلم، واستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب”.

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دعاء يوم الجمعة المباركة

دعاء يوم الجمعة مفاتيح الجنان

دعاء يوم الجمعة المباركة يكثر فيه المسلم من الدعاء سواء كان من باب الحمد والشكر أو من باب طلب حاجة أو ما شابه، فيحرص المسلم في هذا اليوم الاكثار من الاعمال الصالحة والدعاء وقراءة القران خاصة سورة الكهف، وأيضا من ادعية يوم الجمعة للأصدقاء :" اللهم إنّا نسألك لنا ولأحبتنا ولأصدقائنا عيشةً نقية، وميتةً سوية، ومردًّا غير مخزٍ ولا فاضح. اللهم إنّي أسألك أن تجمعني وأصدقائي على الإيمان، وأن توفقّنا للطاعة، وأن تُلزمنا كلمة التقوى، وأن تجمعنا تحت ظلّك يوم لا ظلّ إلّا ظلّك"، ضمن مقالنا "أفضل أدعية الرسول يوم الجمعة..دعاء يوم الجمعة المستجاب2022".

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دعاء يوم الجمعة يريح القلب

وفي مقالنا"أفضل أدعية الرسول يوم الجمعة..دعاء يوم الجمعة المستجاب2022" دعاء يوم الجمعة مفاتيح الجنان...اللهم في يوم الجمعة، سنضع لكم مقطع فيديو صوتي لدعاء يوم الجمعة يريح القلب، خاصة وأن الكثير يحبب سماع الدعاء بشكل صوتي وبصوت جميل ومحبب لقلبه، لما له تأثير كبير على إزالة الهموم والغموم.