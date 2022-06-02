بالفيديو جيش الاحتلال يُعلن انتهاء التمرين الذي أُجري في "قبرص"

أعلن جيش الاحتلال، مساء اليوم الخميس، انتهاء التمرين الذي انطلق في بداية هذا الأسبوع في قبرص.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال: "بأنه تم انتهاء تمرين ما سُمي بـ"ما وراء الأفق" الذي أجري في قبرص بمشاركة قوات برية وجوية وبحرية لفحص جاهزية القوات للمعركة المقبلة من حيث المدة والحجم".

وأضاف متحدث الجيش :"أن التمرين حاكى سيناريوهات مختلفة لضرب ما أطلق عليه بـ"أهداف حيوية" والتعامل مع تحديات مرتقبة في أرض المعركة".

وكان قد انطلق بداية الأسبوع في قبرص تمرين إضافي سُمي بـ"ما وراء الأفق" ضمن المناورة الكبرى التي أسماها الاحتلال بـ"عربات النار" والتي تعتبر الأولى من نوعها منذ سنوات.