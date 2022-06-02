صورة استشهاد فتى فلسطيني برصاص الاحتلال غرب رام الله

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، مساء اليوم الخميس، استشهاد فتى فلسطيني (17 عاماً) برصاص جيش الاحتلال "الإسرائيلي" قرب الجدار الفاصل غرب رام الله.

وقالت الوزارة في تصريح صحفي تابعته "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" :" استشهاد فتى 17 عاماً وصل إلى مجمع فلسطين الطبي مصاباً برصاصة في الصدر أطلقها عليه جنود الاحتلال في قرية المدية قرب الجدار الفاصل غرب رام الله".

وبينت الوزارة أن الأطباء حاولوا إنقاذ حياته إلا أنه ارتقى متأثراً بإصابته الحرجة الحرجة جداً

بدورها، كشفت مصادر صحفية عن هوية الشهيد، فقد أكدت المصادر أن الشهيد هو الفتى عودة محمد عودة (17) عامًا من سكان قرية المدية غرب رام الله .

يذكر أن الشهيد الفتى هو الشهيد الثالث في أقل من24 ساعة الماضية، فقد أعلنت وزارة الصحة صباح اليوم عن استشهاد الأسير المحرر الشاب أيمن محيسن برصاص الاحتلال خلال مواجهات في مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم والشهيد بلال كبها خلال اشتباكات مسلحة مع قوات الاحتلال في جنين

وفيما يلي صورة للشهيد عودة تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي:



