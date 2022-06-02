دعوات مقدسية لشد الرحال إلى المسجد الأقصى

صدرت عدة دعوات مقدسية، مسا اليوم الخميس، لشد الرحال إلى المسجد الأقصى وأداء صلاة الجمعة في رحابه.

طالبت العديد من الجهات المقدسية، المواطنين من مختلف المناطق، لشد الرحال إلى المسجد الأقصى؛ لمواجهة اقتحامات المستوطنين المتطرفين للأقصى.

وكان قد اقتحم 200 مستوطن، اليوم، المسجد الأقصى بشكلٍ متتالي، وأدوا صلواتهم وطقوسهم التلمودية في المنطقة الشرقية، وتجولوا في الباحات بشكلٍ استفزازي.

وأفدت مصادر مقدسية، بأن الاقتحام جاء بتأمين شرطة الاحتلال وقواتها الخاصة.

يشار إلى أن الاقتحامات تتم بشكلٍ يومي، عدا الجمعة والسبت، من "باب المغاربة" الخاضع لسيطرة الاحتلال بشكل كامل وحتى "باب السلسلة"، بحماية شرطة الاحتلال وعناصرها من القوات الخاصة المدججة بالسلاح.

ودعت جماعات “الهيكل” المزعوم إلى اقتحام المسجد الأقصى يومي الأحد والإثنين القادمين، الخامس والسادس من شهر حزيران الجاري في عيد “نزول التوراة”، وتزامناً مع ذلك، أُطلقت دعوات للرباط في الأقصى وشدّ الرحال إليه للتصدي لهذه الاقتحامات.