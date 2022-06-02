مصرع طفل وإصابة آخرين بحادث سير شمال الخليل

لقي طفل مصرعه، مساء اليوم الخميس، وأصيب آخرون في حادث سير بين عدد من المركبات شمال الخليل.

وأفادت مصادر محلية، بأنه لقي طفل يبلغ من العمر 8 سنوات مصرعه وأصيب آخرون بينهم إصابات خطيرة في حادث سير بين عدد من المركبات شمال الخليل.

وقال الناطق باسم الشرطة في الضفة العقيد لؤي ارزيقات :"أن الحادث وقع على "الشارع الالتفافي" شمال الخليل بين عدد من المركبات، الأمر الذي تسبب بوقوع 10 إصابات تم نقلها إلى المستشفى، حيث أعلن الأطباء عن وفاة الطفل متأثرا بإصابته الخطرة".

وأضاف ارزيقات:" أنه تم إبلاغ النيابة العامة ومباشرة التحقيق في الحادث من قبل شرطة المرور للوقوف على أسبابه".