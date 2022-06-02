طريقة عمل عصير الليمون بالنعناع ، وينشر لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الاخبارية العديد من الموضوعات الخاصة بالعصائر والطبخ والحلويات، وفي هذا المقال نتحدث لكم عن طريقة عمل عصير الليمون بالنعناع المنعش.

طريقة عمل عصير الليمون بالنعناع:

ويحرص موقع وكالة "فلسطين اليوم الاخباري" على العصائر وخاصة عصير الليمون بالنعناع في ظل دخولنا فصل الصيف، يحث يكثر البحث عن الموضوع عبر محركات البحث العالمي، وبعد ان وجدنا زيادة في البحث عن طريقة عمل عصير الليمون بالنعناع قمنا باعداد هذا المقال، لذا تابعوا المقال للنهاية.

طريقة عمل عصير الليمون بالنعناع:

المقادير :

4 حبات ليمون مقشر

1 ليتر ماء مثلج

نعناع أخضر طازج حسب الرغبة

سكر حسب الرغبة

عصير الليمون بالنعناع

طريقة عمل عصير الليمون بالنعناع:

- نغسل الليمون جيداً ونقطعه إلى أرباع.

- نضع الليمون في الخلاط مع القليل من النعناع والسكر ومن ثم نضيف نصف كمية الماء إلى الليمون في الخلاط.

- نقوم بخلط الليمون مع الماء والنعناع بشكل جيد ومن ثم نأخذ خليط الليمون ونصفيه داخل وعاء كبير.

- نقوم بإعادة كمية الليمون المتبقية إلى الخلاط ونضيف باقي كمية الماء والسكر إلى الليمون ومن ثم نقوم بخلط المكونات مرة ثانية.

- نأخذ العصير ونصفيه مرة ثانية فوق الكمية الأولى ومن ثم نتخلص مما تبقى من بقايا الليمون.

- نسكب العصير بأكواب التقديم ونضيف إليه الثلج.

وبالهناء والشفاء.