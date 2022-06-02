مهرجان العودة الدولي للأفلام يستعد لإطلاق حفله الختامي

قال رئيس اللجنة التحضيرية لـمهرجان العودة الدولي الثاني للأفلام سمير أبو محسن، اليوم الخميس 02 يونيو 2022، إن اللجنة تواصل تحضيراتها لإطلاق الحفل الختامي للمهرجان المزمع عقده يوم الأحد 5 يونيو المقبل في مدينة غزة.

وبين أبو محسن أن الترتيبات تجري على قدم وساق للإعلان عن الفائزين بجوائز المهرجان الذي يسلط الضوء هذا الموسم على معركة "سيف القدس" البطولية.

ولفت أبو محسن في تصريح صحفي، إلى أن لجنتي المشاهدة والتحكيم التي ضمت كفاءات فلسطينية وعربية، أنهت عملها في تقييم الأفلام المشاركة قبل أيام، مشيراً إلى أن اللجنة التحضيرية للمهرجان تلقت العشرات من الأفلام للتنافس على جوائز المهرجان المعلنة.

كما أشارت اللجنة إلى أن إدارة المهرجان ستعلن عن مجلس أمناء للمهرجان خلال الحفل الختامي الذي تعقده مطلع الأسبوع المقبل.

ويسعى هذا المهرجان لترسيخ دور الفن في تعزيز صمود شعبنا وحلمه بالعودة والحرية، عبر إبراز الأفكار الفنية الإبداعية في مجال الأفلام الوثائقية الملتزمة بالقيم الوطنية والمهنية، كما يهدف لدعم صُـناع الأفلام من المؤسسات والمخرجين المحترفين والهواة، وتعزيز دور الشباب في مسيرة النضال الوطني من بوابة العمل الوثائقي، وفق قول أبو محسن