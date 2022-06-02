المدافع روديغر ينضمّ إلى ريال مدريد لأربع سنوات

سينضم المدافع الألماني أنتونيو روديغر، اليوم الخميس، إلى فريق ريال مدريد، بطل إسبانيا وأوروبا، حتى العام 2026 بصفقة حرة من تشلسي الإنجليزي، وفق ما أعلن الناديان.

وقال الموقع الرسمي لنادي ريال مدريد :"أنه توصل ريال مدريد الى اتفاق للتوقيع مع أنتونيو روديغر الذي سينضم الى النادي بعقد لمدة أربع سنوات"، وسيتم تقديمه الإثنين 20 حزيران/ يونيو".

وكان قد انضم روديغر إلى تشلسي في صيف العام 2017، قادمًا من روما الإيطالي، وكان أحد أبرز الأركان الذين ساهموا بحصد النادي اللندني خمسة ألقاب خلال هذه الفترة.

ويُشار إلى أنه بدأ روديغر ابن الـ29 عامًا مسيرته الاحترافية مع فريق شتوتغارت في 2012 قبل الانتقال إلى العاصمة الإيطالية في 2015، ومنها إلى الإنجليزية مقابل صفقة بلغت قيمتها 29 مليون جنيه إسترليني.

ومع تشلسي توج بدوري أبطال أوروبا العام الماضي على حساب مانشستر سيتي، الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" 2019 رغم غيابه عن النهائي للإصابة، كأس العالم للاندية، كأس إنجلترا 2018 والكأس السوبر الأوروبية.

ومن جانبه قال تشلسي في بيان له: "نودّع أنتونيو روديغر الذي يغادر ستامفورد بريدج مع انتهاء عقده مع تشلسي، ليختتم سنواته الخمس مع النادي".

وسينضم روديغر إلى الفريق الذي توج، السبت الماضي، بلقبه الرابع عشر في دوري الأبطال، معززًا رقمه القياسي بعد فوزه 1-صفر على ليفربول في باريس.

ومن المحتمل أنه سيواجه روديغر منافسة مع البرازيلي إيدر ميليتاو، والنمساوي دافيد ألابا، وناتشو فرنانديس في مركز قلب الدفاع.

جدير ذكره أنه يتواجد حاليًا في معسكر منتخب الـ"مانشافت" الذي يستعد لخوض سلسلة من المباريات في دوري الأمم الأوروبية، أولها أمام إيطاليا بطلة أوروبا السبت ومن ثم إنجلترا والمجر قبل لقاء الـ"أتزوري" مجددًا في 14 من الشهر الحالي.