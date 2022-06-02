الآلاف يشيعون جثمان الشهيد بلال كبها في يعبد بجنين

شيع آلاف المواطنين في محافظة جنين، اليوم الخميس، جثمان الشهيد بلال عوض توفيق كبها (24 عاما)، الذي ارتقى برصاص الاحتلال الإسرائيلي، في بلدة يعبد جنوب غرب جنين بالضفة المحتلة.

وكان قد انطلق موكب التشييع من أمام مستشفى الشهيد خليل سليمان الحكومي، وجاب شوارع المدينة، قبل أن ينقل إلى مسقط رأسه في بلدة يعبد، ردد خلاله المشيعون الهتافات الغاضبة والمنددة بجرائم الاحتلال.

وبعد ذلك انطلق الموكب من أمام منزل عائلة الشهيد التي ألقت نظرة الوداع على جثمان نجلها، حيث حمله المشيعون على الأكتاف وجوبوا به شوارع البلدة، لتتم بعدها الصلاة عليه في مسجد البلدة الكبير ومن ثم مواراته الثرى في المقبرة الشمالية لبلدية يعبد.

وبدورهم، دعا المتحدثون باسم فصائل العمل الوطني والإسلامي، إلى مواصلة النضال، ورص الصفوف، وإنهاء الانقسام، حتى يتمكن الشعب الفلسطيني من التصدي لعدوان الاحتلال وجرائمه المتواصلة بحق شعبنا.

ونددوا بإقدام قوات الاحتلال على تفجير منزل منفذ عملية تل أبيب في (بني براك) ضياء حمارشة، مشددين على أن شعبنا لن يستسلم ولن يركع وسيستمر في المقاومة والوفاء للشهداء والأسرى.