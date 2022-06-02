"حماس" تدعو لشد الرحال والحشد لصلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك

دعت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، اليوم الخميس، أبناء شعبنا لشد الرحال والحشد لصلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك.

وقال الناطق باسم الحركة عن مدينة القدس محمد حمادة في تصريح صحفي تابعته "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" :" ندعو أهلنا في القدس والضفة الغربية والداخل المحتل إلى النفير والمشاركة الواسعة لتأدية صلاة الجمعة القادمة (3 ذي القعدة الموافق 3 يونيو 2022) في رحاب المسجد الأقصى المبارك".

وأهاب الناطق باسم حماس بكلّ أبناء شعبنا للاحتشاد والمشاركة الواسعة، وتحدّي الاحتلال وكسر حواجزه وتجاوز عراقيله، والسعي للوصول والصَّلاة في الأقصى المبارك.

وقال :" أنتم يا أهل الرّباط، في مقدّمة من يذود عن القدس والأقصى ويدافع عنهما، نيابة عن الأمّة الإسلامية قاطبة، وإنّا على عهد الوفاء والتضحية والفداء لأولى القبلتين ومسرى الرَّسول الأمين، حتى تحريره من دنس الاحتلال".

وفيما يلي نص البيان:

تصريح صحفي ••••

دعوة لشد الرحال والحشد لصلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك

ندعو أهلنا في القدس والضفة الغربية والداخل المحتل إلى النفير والمشاركة الواسعة لتأدية صلاة الجمعة القادمة (3 ذي القعدة الموافق 3 يونيو 2022) في رحاب المسجد الأقصى المبارك.

ونهيب بكلّ أبناء شعبنا للاحتشاد والمشاركة الواسعة، وتحدّي الاحتلال وكسر حواجزه وتجاوز عراقيله، والسعي للوصول والصَّلاة في الأقصى المبارك، فأنتم يا أهل الرّباط، في مقدّمة من يذود عن القدس والأقصى ويدافع عنهما، نيابة عن الأمّة الإسلامية قاطبة، وإنّا على عهد الوفاء والتضحية والفداء لأولى القبلتين ومسرى الرَّسول الأمين، حتى تحريره من دنس الاحتلال.

محمد حمادة

الناطق باسم حركة ( حماس ) عن مدينة القدس