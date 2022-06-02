دولة عربية تعلن تسجيل أول إصابة مؤكدة على أراضيها بفيروس جدري القردة

أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية في المغرب، اليوم الخميس، تسجيل حالة إصابة واردة بمرض جدري القردة.

وأوضحت الوزارة في بلاغ إلى الرأي العام، أن الأمر يتعلق بحالة وافدة من إحدى الدول الأوروبية، تم رصدها في إطار البروتوكول الموضوع في بلادنا منذ الإعلان عن هذا الإنذار الصحي العالمي، مؤكدة أن "الحالة الصحية للمصاب مستقرة ولا تدعو للقلق، ويوجد حاليا تحت الرعاية الصحية، حيث يتم التكفل به وفقا للإجراءات الصحية المعتمدة".

وأضافت: "مباشرة بعد التوصل بنتائج التحاليل المخبرية للحالة المؤكدة، باشر المركزان الوطني والجهوي لعمليات طوارئ الصحة العامة، وفرق الاستجابة السريعة، التحريات الوبائية المعتمدة من أجل حصر لائحة جميع المخالطين للمصاب، بغية مراقبتهم واتخاذ الإجراءات الوقائية لمنع تفشي الفيروس، وفقا لمعايير السلامة الصحية الوطنية والدولية، حيث لم تظهر عليهم أي أعراض إلى حدود الساعة. كما تم إخطار منظمة الصحة العالمية ومسؤولي اللوائح الصحية العالمية بالدولة مصدر الحالة بنتائج التحاليل".