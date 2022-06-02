الدفاع الروسية: إسقاط طائرة "سو-25" و7 مسيرات أوكرانية خلال يوم

أعلنت الدفاع الروسية أن صواريخ عالية الدقة أطلقت من الجو ضربت 21 منطقة تجمع للقوات والمعدات العسكرية الأوكرانية بما فيها مواقع قيادة لفصيلي"كراكن" و"آزوف" النازيين بمنطقة خاركوف.

وأضاف المتحدث باسم الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف في إفادة صباحية اليوم الخميس، أن الطيران الحربي أصاب 15 منطقة لتجمع القوات والمعدات الأوكرانية، كما دمر مستودعات للذخيرة والوقود في جمهورية دونيتسك الشعبية.

وفي المجموع، أدت الغارات الجوية إلى مقتل ما يصل إلى 240 عنصرا من القوميين المتطرفين، وتدمير 39 قطعة من الأسلحة والمعدات العسكرية، بما في ذلك منظومة Osa-AKM للصواريخ المضادة للطائرات، و10 دبابات وعربات مشاة قتالية، و3 راجمات صواريخ من طراز BM-21 Grad، و7 قطع مدفعية وهاون و17 مركبة خاصة.

وأسقطت مقاتلات روسية طائرة من طراز Su-25 تابعة لسلاح الجو الأوكراني في منطقة نيكولايف، فيما دمرت الدفاعات الجوية الروسية 7 طائرات بدون طيار أوكرانية في منطقة أوديسا، وجمهورية لوغانسك الشعبية، ومنطقة خاركوف، وجمهورية دونيتسك الشعبية خلال اليوم الماضي.

وأصابت القوات الصاروخية والمدفعية 131 مركز قيادة، و146 بطارية مدفعية وهاون في مواقع إطلاق النار، إضافة إلى 579 منطقة تجمع للقوات والمعدات العسكرية الأوكرانية.

وإجمالا، تم منذ بداية العملية العسكرية الخاصة تدمير 186 طائرة أوكرانية، و129 مروحية، و1084 طائرة بدون طيار، و327 منظومة صواريخ مضاد للطائرات، و3373 دبابة ومدرعة أخرى، و460 راجمة صواريخ، و1752 قطعة من المدفعية الميدانية ومدافع الهاون، بالإضافة إلى 3350 مركبة عسكرية خاصة.