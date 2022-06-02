طريقة عمل حلى بسكوت الشاي- أسهل طريقة مجربة، حيث يرفق لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الاخبارية، طريقة حلى بسكوت الشاي، والذي يبحث عنه الكثير ممن يبحث عن طرق لحلويات سهلة وبسيطة، كما تتنوع الأطباق التي يمكن عملها من بلد لآخرن فهناك الحلويات الشرقية التقليدية، ويوجد الأطباق الغربية، ومثال على الحلويات الشرقية: الكنافة، البسبوسة، والعوامة وغيرها، أما الحلويات الغربية والتي أصبحت دارجة وبشكل كبير في عالمنا العربي مثل: بان كيك، إكلير فرنسي، كريب، حلا السوفليه، الوافل، وغيرها من الأصناف الشهية الذيذة، لذلك قرر فريقنا أن يقدم لكم طريقة عمل حلى بسكوت الشاي- أسهل طريقة مجربة.

طريقة عمل حلى بسكوت الشاي- أسهل طريقة مجربة

علبة من القشطة.

1 علبة من الحليب المكثف.

مكعبان من الجبن الكيري.

كوبان من الحليب.

كوب من الشيكولاتة السائلة.

بسكوت شاي حسب الطبقات.

طريقة التحضير:

في البداية نقوم بإحضار صينية بايركس أو أي صينية مناسبة.

ثم نقوم بتغميش البسكويت بالحليب ورصه في الصينية.

نضع كل من الحليب والقشطة ومكعبات الجبن في الخلاط الكهربائي.

بعد أن تم مزجهم بشكل جيد، يتم توزيع الخليط على البسكويت.

توضع الصينية في الثلاجة حتى تجمد لمدة لا تقل عن ساعتين.

يتم تزيين الوجه إما بالشوكلاتة السائلة، أو بالمكسرات حسب الرغبة.

تقطيع الحلا وتقديمه مع القهوة أو النسكافيه.

حلى سهل بارد بسكوت شاي عالم حواء

علبة بسكويت شاي.

4 حبات جبن كيري أو جبن مثلثات.

فنجان قهوة صغير سكر يمكن استخدام سكر مطحون.

علبة قشطة.

فنجان قهوة ماء ويشترط أن يكون الماء بارد حتى تنجح الوصفة.

2 باكو دريم ويب.

ملعقة كبيرة شوكولاتة باودر.

ملعقة صغيرة نسكافيه.

حليب بودرة ثلاث معالق كبيرة.

طريقة تحضير حلى سهل بارد بسكوت شاي

نضع في صينية البايركس طبقتين من بسكويت الشاي، وذلك بعد أن تم تغميسه في الحليب السائل.

في محضرة الطعام أو الخلاط نضع المقادير الآتية( الجبن، الكريمة، القشطة، الشكولاتة، الحليب، النسكافيه الماء البارد).

بعد أن تم وضع المكونات في الخلاط يتم خلطها لمدة لا تقل عن خمس دقائق متواصلة، وبعد ذلك بعد أن تمازج الخليط يتم صبه فوق طبقة البسكويت التي تم وضعها في البايركس.

بعد ذلك نضع البايركس في الثلاجة حتى يتماسك ويجمد.

للتزيين يتم وضع قطع من الشكولاتة المبشورة أو شوكولاتة فيليك.

يمكن تزييه بالبسكويت المطحون.

لا يتم إخراج الحلى من الثلاجة سوى وقت التقديم لأنه يذوب مثل الايسكريم.

يجب التنويه أن باكو واحد من كريمة دريم ويب لا يكفي للخليط ويصبح غير متماسك.

حلى كريم كراميل – عالم حواء

مقادير حلى كريم كراميل

بسكويت اولكر الشاهي

واحد كأس حليب بودرة

فنجان سكر واحد

1 فنجان زيت

2 علبة قشطة

باكو كريم كراميل عدد 2.

طريقة تحضير حلى كريم كراميل