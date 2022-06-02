متي ينتهي عقد صلاح مع ليفربول..راتب محمد صلاح، لا يزال عقد محمد صلاح مع ليفربول 2022، محط أنظار الكثيرين من عشاق الفريق الإنجليزي والكورة المصري خاصة والعربية عامة، فعقد محمد صلاح مع ليفربول الممتد حتى صيف 2023، قارب على الانتهاء دون الكشف عن أي تفاصيل جديدة بشأن تجديد المصري محمد صلاح عقده مع ليفربول، لذلك خصص لكم فريق العمل في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" هذه المقالة للحديث عن أخر تفاصيل المتعلقة بعقد المصري محمد صلاح مع ليفربول.

عقد محمد صلاح مع ليفربول 2022

راتب محمد صلاح الاسبوعي

وتجربة محمد صلاح في ليفربول من أنجح التجارب ربما في تاريخ كرة القدم، فالدولي المصري سطّر تاريخًا استثنائيًا في ملعب أنفيلد وكتب اسمه بحروف من ذهب كأحد أفضل اللاعبين في تاريخ الدوري الإنجليزي، ومع ذلك فالشكوك تساور الجميع بأن تلك الرحلة الجميلة في طريقها إلى النهاية قريبًا.

وقامت إدارة ليفربول بتجديد عقد ستة من أهم اللاعبين في الأشهر الماضية بهدف واضح وهو الحفاظ على القوام الأساسي للفريق، والهدف الحالي هو تجديد عقد الثلاثي الهجومي محمد صلاح وساديو ماني وروبيرتو فيرمينو.

لكن عوائق كثيرة تحول دون بقاء صلاح في ليفربول، رغم ما أعلنه الفرعون المصري في حديثٍ صحفي أنه لا يرغب في مغادرة الريدز.

تجديد عقد صلاح مع ليفربول

راتب محمد صلاح الشهري بالدولار

وصل محمد صلاح إلى ليفربول في صيف 2017 قادمًا من روما نظير 42 مليون يورو.

وبعد التألق الذي عاشه في أولى أشهره بأنفيلد، قررت إدارة ليفربول تجديد التعاقد لمنحه راتب أفضل وضمان استمراره لفترة أطول.

عقد صلاح الحالي مع ليفربول ممتد حتى صيف 2023، مع تقاضيه أسبوعيًا راتب 200 ألف جنيه استرليني، ليكون بذلك الأعلى أجرًا من بين لاعبي الريدز.

راتب محمد صلاح

راتب محمد صلاح بالجنيه المصري

وضمن مقالنا متي ينتهي عقد صلاح مع ليفربول..راتب محمد صلاح، سنجيب لكم عن بعض الأسئلة التي رصدها فريق العمل في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" اثناء كتابة هذه المقالة ومنها راتب محمد صلاح ، وكم راتب محمد صلاح مع ليفربول ، فقد ذكرت وسائل إعلام انجليزية أن صلاح يتقاضى حاليا 200 ألف جنيه أسترليني أسبوعيا، وهو الراتب رقم 15 في ترتيب أعلى الأجور بالدوري الإنجليزي الممتاز.

ليفربول يرفض طلبات صلاح

متي ينتهي عقد صلاح مع ليفربول..راتب محمد صلاح، ووفقا لصحيفة "ميرور" الإنجليزية، فإن العقد الجديد لكلوب مع ليفربول الذى سوف يمتد حتى عام 2026، به بند لتجديد العقد مرة أخرى لفترة أطول، بجانب تجديد عقود الطاقم الفني واستمرارهم حتى نهاية عقد المدرب الألماني

I cannot express in words how much we wanted to bring that trophy back to Liverpool but in the end we couldn’t. I cannot thank the fans enough for your support. It has been a very long season but a part of me wishes the next one starts again tomorrow. pic.twitter.com/6ECyIL0AHN — Mohamed Salah (@MoSalah) June 2, 2022

عرض صلاح الجديد

راتب محمد صلاح باليورو

الصحفي كيفن بالمر، المختص بمتابعة أخبار نادي ليفربول، أكد عبر موقع "Sunday World" أن النادي الإنجليزي سيقدم عرضا أخيرا لمحمد صلاح، من أجل تجديد تعاقده لفترة إضافية.

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وأوضح بالمر أن العرض الجديد لن تزيد قيمة الراتب فيه عن 300 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا، ليكون قريبا من الهولندي فيرجيل فان دايك، الأعلى أجرا في ليفربول، حيث يحصل على راتب أسبوعي قيمته 220 ألف جنيه إسترليني.

محمد صلاح نجم ليفربول

راتب محمد صلاح في اليوم

متي ينتهي عقد صلاح مع ليفربول..راتب محمد صلاح، الصحفي البريطاني أكد أن ليفربول سيعمل على ترضية صلاح من خلال وضع بعض المكافآت الإضافية التي تتعلق بانتصارات الفريق وإنجازاته.





عقد محمد صلاح مع ليفربول 2021

عقد محمد صلاح مع ليفربول 2020

ووفقا لما نشرته شبكة «فوتبول إنسايدر»، فإن محمد صلاح يقترب بقوة من تجديد عقده مع ليفربول مع بداية العام الجديد 2022، وستكون قيمة الصفقة 117 مليون جنيه إسترليني (138 مليون يورو)، طوال مدة عقده الجديد الذي سيمتد أربع سنوان ونصف.

وأوضحت الشبكة أن المفاوضات بين وكيل صلاح ومسؤولي ليفربول صعبة وفي مرحلة حساسة لكن الطرفين حريصان على التوصل إلى اتفاق في ظل رغبة مالكي ليفربول إنهاء ملف تجديد عقد محمد صلاح قبل 1 يناير، عندما يبدأ موسم الانتقالات الشتوي 2022، لكنهم غير مستعدين للامتثال الكامل للمطالب المالية للاعب المصري.

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وحسب العقد الجديد سيكون الراتب الأسبوعي للفرعون المصري 500 ألف جنيه أسبوعياً على مدى أربع سنوات ونصف، وهي مدة العقد التي يريدها محمد صلاح، وهو ما يعني انه سيكون من بين أعلى لاعبي العالم دخلاً.

ويرتبط محمد صلاح حاليا بعقد مع ليفربول ينتهي في يونيو 2023 ويحصل اللاعب بموجب هذا العقد حالياً على 200 ألف جنيه إسترليني أسبوعياً.