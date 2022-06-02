رئيس الكنيست "الإسرائيلي" يشارك لأول مرة في "مسيرة الشواذ"

أعلن رئيس كنيست العدو “ميكي ليفي” من حزب “يش عتيد” اليوم (الخميس) عن مشاركته في “مسيرة للشواذ” في القدس الليلة، كما أنه سيلقي كلمةً وفقاً لصحيفة “يديعوت أحرنوت” العبرية.

وبرر "ليفي" مشاركته في "مسيرة الشواذ" أنه بسبب التهديدات التي تلقاها منظمو المسيرة، والتي يتم تنفيذها في شوارع القدس المحتلة من قبل الصهاينة منذ 20 عاماً، وقد كان "ليفي" حينها قائداً لشرطة العدو في القدس، عندما سمح بإقامة أول "مسيرة للشواذ جنسياً" بشكلٍ علنيٍ.

واعتبر "ليفي" بأن "الشواذ" مواطنون متساوون في "إسرائيل، ويستحقون المساواة الكاملة". على حد زعمه.

وكانت شرطة العدو قد اعتقلت شخصاً أرسل تهديدات لمنظمي "مسيرة الشواذ"، كما أرسلت تهديدات لعضو الكنيست الحاخام "جلعاد كاريب" من حزب "العمل"، الذي دعم "الشواذ جنسياً" لسنواتٍ عديدةٍ، وحرص على المشاركة في المسيرة في القدس ومدن أخرى في كيان العدو.