"شؤون الأسرى": الاحتلال اعتقل 530 فلسطينياً خلال أيار

قالت لجنة شؤون المعتقلين في هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين (رسمية)، اليوم الخميس، إن الاحتلال اعتقل خلال شهر أيار/مايو الماضي، نحو 530 فلسطينيًا، معظمهم من القدس المحتلة.

وأفاد تقرير للهيئة حول آخر مستجدات أوضاع الأسرى في سجون الاحتلال، وأبرز الانتهاكات التي تعرضوا لها خلال الشهر الماضي، تلقت "قدس برس" نسخة عنه، أن "عدد أوامر الاعتقال الإداري الصادرة في أيار بلغت 157 أمرًا، من بينها 82 أمرًا جديدًا، و75 أمر تمديد."

وبلغ عدد الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال نحو أربعة آلاف و600 أسير، من بينهم 31 امرأة، و172 طفلاً، و682 معتقلاً إداريًا، و500 أسير مريض، و551 أسيرًا يقضون أحكامًا بالسجن المؤبد، إضافة، إلى 214 أسيراً مضى على اعتقالهم 20 عامًا أو أكثر، وفقًا لهيئة شؤون الأسرى.