بنزيما: أراقب كل تصرفات كريستيانو.. وأحلم بقمة المجد

يتطلع كريم بنزيما، مهاجم ريال مدريد، للفوز بأكبر عدد من الألقاب في باقي مسيرته مع ناديه أو منتخب فرنسا.



وقال بنزيما في حوار أجرته معه مجلة "أونزي مونديال" الفرنسية: "أنا لاعب غريزي، أترجم في الملعب ما يدور في ذهني وأشعر به، وذلك من خلال دراسة كل مدافع أواجهه، وهل سيتعامل معي بقوة أم سيمنحني فرصة للتحكم في الكرة ثم أقرر ولكنني لا أهتم باختراق عقل المدافع المنافس".



وأضاف المهاجم الفرنسي: "لا يزال لدي الكثير من الطموحات، أريد الفوز بأكبر عدد من الألقاب، والفوز بدوري أبطال أوروبا مرة واحدة أو أكثر".



وتوج بنزيما مؤخرا مع ريال مدريد بلقب دوري الأبطال للمرة الخامسة في مسيرته مع الملكي.



واصل "ومع منتخب فرنسا، أتطلع للفوز بكأس العالم، سيكون هذا هو قمة المجد بالنسبة لي، سيكون حلما، وإنجازا مذهلا، وسنفعل كل ما في وسعنا لتحقيقه".



وتطرق كريم بنزيما لمعاناته في بداية انضمامه إلى ريال مدريد، وصدامه مع المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، وكيف استفاد من زميله السابق، كريستيانو رونالدو.



وكشف بنزيما: "كان موسمي الأول، أو بالتحديد الأشهر الستة الأولى، صعبة للغاية، كنت بمفردي، ولم أتحدث اللغة الإسبانية، وهذا جعل كل شيء أكثر تعقيدا، بخلاف تواجدي في أجواء جديدة على المستوى الشخصي والرياضي، لحسن الحظ لم أستسلم".



وقال كريم: "كانت لدي مشكلة صغيرة مع مورينيو، التقينا في الفندق وتحدثنا قبل مباراة ضد مايوركا، تجادلنا، وقلت له: أشركني أساسيا غدا وسأحرز وسأفوز بالمباراة، في اليوم التالي سجلت هدفا وفزنا بهدف".



وأتم بنزيما تصريحاته "لطالما أحببت متابعة كريستيانو رونالدو، ومراقبة كل ما يفعله في الملعب، حاولت التركيز على تحركاته والمراوغة والتمرير وطريقة تعامله مع الكرة، درست كل شيء عنه، وحاولت اقتباس بعض الأشياء منه، لكن تكرار نفس ما يفعله، مستحيل".