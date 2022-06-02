مزايا وطريقة تحميل لعبة إي فوتبول بيس 2022-الإصدار الجديد

مزايا وطريقة تحميل لعبة إي فوتبول بيس 2022- يبحث عشاق الكرة المستديرة عن ألعاب مثيرة تسهم في تلبية رغباتهم ، حيث تعتبر لعبة اي فوتبول بيس 2022 من أشهر الألعاب التي تستهوي الناس من مختلف الفئات العمرية، أطلقتها شركة كونامي اليابانية لأول مرة سنة 1998 كلعبة بلاي ستيشن، منذ ذلك الوقت واللعبة تُجرى عليها تحديثات سنويا والإقبال عليها يتزايد، إلى أن وصلت إلى الإصدار 22، لذا يحرص فريق وكالة فلسطين اليوم الإخبارية على نشر مزايا وطريقة تحميل لعبة إي فوتبول بيس 2022.

مزايا وطريقة تحميل لعبة إي فوتبول بيس 2022

ومن مزايا وطريقة تحميل لعبة إي فوتبول بيس 2022، أنها تشمل العديد من منصات الألعاب الإلكترونية، وتتضمن العديد من الدوريات أبرزها دوري أبطال أوروبا، وهي المنافس الأول للعبة FIFA 22 الشهيرة، وسنقدم لكم أهم ميزات هذه اللعبة وطريقة تحميلها على هواتفكم.

مزايا وطريقة تحميل لعبة إي فوتبول بيس 2022

تهتم شركة «كونامي» اليابانية بإجراء تحديثات دورية على لعبة بيس، التي أصبحت من أكثر الألعاب انتشارًا ولها قاعدة ضخمة من المستخدمين، ولذلك يبحث عشاقها هذه الأيام وقبل نزول الإصدار الجديد، عن موعد تحديث بيس 2022 موبايل، خاصة أن الشركة اليابانية تجري تحديث أسبوعي وآخر في موسم انتقال اللاعبين، إلى جانب التحديث السنوي لإضافة مميزات جديدة للعبة، ولذلك سنتطرق في هذا التقرير عن موعد التحديث لهذا العام، إلى جانب أهم التغيرات التي ستطرأ على اللعبة.

لعبة اي فوتبول بيس 2022

العديد من الأشخاص في العالم يبحثون عن مزايا لعبة اي فوتبول بيس 2022 الشهيرة، وهذا الإصدار الجديد فيه الكثير من الإضافات المميزة، وهي: يوجد عدد معتبر من أفضل الأندية بالدوري الأوروبي يمكن إدخال الكثير من اللاعبين من أساطير كرة القدم مثل بيكهام ومارادونا.

أيضا يمكنك اللعب محليا في لعبة Efootball pes 22 ضد مباريات جماعية أو واحد، بالإضافة إلى خيار اللعب الدولي مع لاعبين من مختلف مناطق العالم يستطيع اللاعب اختيار الدوري الذي يرغب به، مثل الدوري الأمريكي والروسي والإسباني والفرنسي وغيره كل اللاعبين الذين يقدمون أفضل مستوى خلال أسبوع واحد، تمنحهم اللعبة نقاط أكثر متاح أيضا خاصة التعليق الصوتي بثلاثة عشرة لغة مختلفة وهناك ميزة أخرى رائعة وهي إمكانية تغيير قمصان اللاعبين والألوان وتحديثها في وقت آخر يمكن لكل لاعب أن يقوم بإعادة إحياء لحظات مميزة مرّ بها من خلال لعبة بيس 2022 تنزيل اي فوتبول 2022 على الآيفون أو الأندرويد لا بد من التنويه إلى كل من يرغبون في تحميل الإصدار الجديد من efootball، وهو أنه يجب أن يكون لديهم شبكة إنترنت واي فاي قوية لكي يتمكن من تحميله، مع توفر مساحة كافية تزيد عن 2 جيجا بايت في ذاكرة الهاتف الجوال.

طريقة تحميل لعبة إي فوتبول بيس 2022

ويتبع من أجل التحميل ما يلي من الخطوات: إن كنت تملك جهاز أيفون افتح متجر آبل، ونكنت تستخدم جوال يعمل بنظام أندرويد اذهب إلى متجر جوجل اذهب إلى خانة البحث مباشرة واكتب عبارة E football pes 22 بعد البحث ستعرض لك النتائج المتعلقة بالكلمة التي أدخلتها، اختر اللعبة ثم اضغط على زر التثبيت بعد مرور مدة محددة سيتم تحميل اللعبة على جهازك، ولن تحتاج إلى دفع أي رسوم مقابل التحميل أو اللعب لأنها مجانية بعد أن تفتح اللعبة، لا تنسى ربطها بحساب فايسبوك لكي تتمكن من اللعب.

مميزات الإصدار الجديد من بيس

وهناك أيضًا بعض المميزات الجديدة والتغيرات التي ستطرأ على الإصدار الجديد من لعبة بيس، منها وجود إضافات جيرافيكية جديدة، وتغيير شكل الواجهة وتغيير ألوان الأيقونات الداخلية، بالإضافة إلى تغيير اسم اللعبة إلى «إي فوتبول 2022 موبايل»، ما يعني أنه سيتم إزالة اسم بيس من اللعبة، وأيضًا تغيير الشعار إلى حرف E وأسفله EFOOTBALL بدون كلمة PES، فضلًا عن عدد من التغيرات الأخرى مثل تغيير لون بطاقات الأيكون من لون الزهور إلى الوردي، وأيضًا حذف بعض اللاعبين من الأيكون مومنت على أن يتم تعويض المستخدمين بالكوينزات المجانية.