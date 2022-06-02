الساعات الذكية صدارة مبيعات شركة أبل 2022- مميزات الساعات الذكية2022

الساعة الذكية في العالم، مازالت تتصدر المبيعات في شركة أبل تحديداً حيث يتزايد الطلب على الأجهزة القابلة للارتداء، بما في ذلك الساعات الذكية وسماعات الأذن وغيرها، حتى عندما تشهد القطاعات الأخرى ركودًا بسبب التضخم ، شهد قطاع الأجهزة القابلة للارتداء نموًا بنسبة 13٪ بين يناير ومارس 2022 ، أي الربع الأول من عام 2022، فالساعات الذكية في العالم من صنع أبل لازال يتصدر العالم في مبيعاته.

الساعات الذكية صدارة مبيعات شركة أبل- مميزات الساعات الذكية

وقد واصلت أبل وعدد من الشركات الأخرى، تسجيل زيادة في الشحنات في الربع الأول من عام 2022، ووفقًا للتقرير ، حافظت أبل على مركزها الأول بحصة سوقية بلغت 36.1٪ ، وشهدت 14٪ على أساس سنوي. نمو. يشير التقرير أيضًا إلى أن الوصول المتأخر لـ Watch Series 7 ساعد عملاق Cupertino على مواصلة تقدمه، ويقول Sujeong Lim أن ولاء العلامة التجارية هو أحد الأسباب الرئيسية لاستمرار نجاح أبل Watch، وهو يعتقد أنه من المتوقع أن ترتفع حصة أبل في السوق بحلول نهاية العام.

وقد حصلت Samsung ، التي سجلت زيادة سنوية بنسبة 46 في المائة في شحنات الساعات الذكية ، على المركز الثاني مرة أخرى هذا العام، وتشير Counterpoint إلى أن شعبية سلسلة Galaxy Watch 4 في منطقة آسيا والمحيط الهادئ ساعدت Samsung على ترسيخ مكانتها في السوق. وفي الوقت نفسه ، احتلت Huawei مرة أخرى المركز الثالث ، لكن حصتها في السوق العالمية في اتجاه هبوطي بسبب قيود GSM.

كما استحوذت شركة Garmin على القطاع المتميز، حيث احتلت المرتبة الخامسة من حيث الشحن ولكنها احتلت المرتبة الثالثة، من حيث الإيرادات في الربع الأول من عام 2022، واحتلت Amazfit ، بحصة سوقية تبلغ 4 في المائة هذا الربع ، المركز الخامس. وفقًا للتقرير ، تمكنت العلامة التجارية من الحفاظ على مكانتها بسبب سلسلة الساعات الذكية GTR 3 و GTS 3 التي تم إطلاقها في الربع الرابع من عام 2021. تحاول العلامة التجارية توسيع وجودها خارج السوق الصينية ، ويذكر التقرير أنها وجدت بعضًا منها النجاح في أوروبا.

وقد سجلت معظم المناطق ، بما في ذلك أمريكا الشمالية والصين وبقية العالم ، نموًا في شحنات الساعات الذكية في الربع الأول من عام 2022 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. ومع ذلك ، لا يزال النمو في أوروبا ثابتًا ، ويرجع ذلك على الأرجح إلى القيود اللوجستية بسبب الحرب المستمرة في أوكرانيا، ويشير التقرير إلى أن المشكلة ستصبح أكثر خطورة في الربع الثاني من عام 2022.

مميزات الساعات الذكية

دعم التطبيقات الخارجية:

يمكنك تثبيت التطبيقات الخارجية عبر الساعات التي تعمل بنظام Wear OS أو watchOSK وهي أنظمة تشغيل الأجهزة القابلة للارتداء من آبل وجوجل.

وتقدم لك التطبيقات الخارجية الكثير من المميزات المختلفة. أهم هذه المميزات هو إمكانية تثبيت أوجه الساعة المختلفة والرد على رسائل التواصل من خلال الساعة أيضاً.

يعتبر تتبع اللياقة والصحة أحد أهم مميزات الساعات الذكية، وهي من الأسباب التي تجعل الرياضيين يفضلون اقتنائها.

ويمكنك من خلال الساعات تتبع الرياضات التي تمارسها بالإضافة إلى مراقبة نشاطك اليومي والسعرات الحرارية التي تستهلكها.

وتقدم لك بعض الساعات مميزات تتبع صحة بشكل أفضل، مثل: تتبع مستوى ضغط الدم ومعدل تشبع الدم بالأوكسجين ونبضات القلب، وهذا إلى جانب قدرتها على تتبع جدول النوم ومعدلاته.

تقنيات التواصل المختلفة:

هناك الكثير من الساعات التي تتضمن قدرات تواصل مختلفة، مثل: الرد على المكالمات أو حتى الاتصال ببعض جهات الاتصال والرد على رسائل التواصل الاجتماعي المختلفة من خلال الساعة.

وقد لا تكون هذه الميزة هامة للبعض، ولكنها بكل تأكيد مفيدة. توفر عليك بعض الوقت أثناء عملك أو ممارسة الرياضة.

تقنية NFC:

تمتلك بعض الساعات الذكية مستشعرات NFC، وبالرغم من أن استخدامات هذا المستشعر ليست كثيرة، ولكن أحد أهم الاستخدامات هو الدفع غير التلامسي في المناطق التي تدعمه.