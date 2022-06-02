تحذيرات مقدسية من اقتحامات واسعة لباحات المسجد الأقصى يومي الأحد والاثنين

حذرت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، من دعوة جماعات المعبد اليهودية اليمينية، لتنفيذ اقتحامات واسعة للمسجد الأقصى المبارك، يومي الأحد والاثنين القادمين، فيما يسمى بــ “عيد نزول التوراة”.

وذكرت الأوقاف في بيان ظهر اليوم الخميس، أن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى، على شكل مجموعات، من جهة باب المغاربة، بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

ويعتبر عيد نزول التوراة من أعياد الحج الثلاثة عند اليهود، فهو يرتبط بأيام الهيكل المزعوم بحسب نصوص التوراة المكتوبة، لذلك يربطه اليهود بالمسجد الأقصى في شكل مباشر.

وفي كل عام يتجمع آلاف المستوطنون في صبيحة يوم “عيد نزول التوراة” عند حائط البراق وترتفع أصواتهم بالتوراة والمزامير.

ومن جانبه أكد خطيب المسجد الأقصى ورئيس الهيئة الإسلامية العليا في القدس الشيخ عكرمة صبري، اليوم الخميس، على أهمية استمرار شد الرحال والرباط في المسجد الأقصى، تزامنا مع تواصل دعوات المستوطنين لتنفيذ اقتحامات جديدة.

وقال الشيخ صبري إنه "يجب التمسك في الدفاع عن المسجد الأقصى، والاستمرار في شد الرحال إليه، لإحباط دعوات المستوطنين المتواصلة لاقتحام المسجد".

وأشار إلى أن دعوات الحشد والمشاركة في صلاة الجمعة القادمة، مهمة لإيصال رسالة للاحتلال ومستوطنيه، بأحقيتنا التاريخية والأصيلة بالمسجد الأقصى.

ورأى أن صمت العالم العربي والإسلامي، يشجع الاحتلال والمستوطنين المتطرفين إلى تكرار اقتحاماتهم المركزية للمسجد الأقصى، إلى جانب مواصلة محاولات التهويد وتنفيذ الطقوس الدينية داخل باحاته.

وتابع الشيخ صبري قائلا: "في ظل هذه الاعتداءات ليس أمامنا سوى مواصلة الرباط والصلاة في الأقصى، والتمسك بقبلتنا الأولى ومسرى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم".

وكانت جماعات الهيكل المتطرفة دعت الى اقتحامات واسعة للمسجد الأقصى المبارك يومي الأحد والاثنين القادمين، فيما يسمى بـ "عيد نزول التوراة" العبري.

وتحتفل جماعات المستوطنين المتطرفة فيما يسمى "عيد نزول التوراة" هذا العام بالتزامن مع الذكرى الـ55 لاحتلال المسجد الأقصى المبارك بالتقويم الميلادي، ما يجعل اقتحامه نكاية بالفلسطينيين في نظر تلك الجماعات.

وتركز جماعات الهيكل في هذا العيد على الاحتفال والزينة، وتعزير "السجود الملحمي" في باحات المسجد الأقصى، وأداء طقوس تلمودية علنية جماعية.

وتأتي هذه الدعوات بالتزامن مع دعوات مقدسية دعوات لجمعة "الحشد الكبير" بأداء صلاة الجمعة القادمة 3/6/2022 في ساحات المسجد الأقصى المبارك.

وكانت حراكات شبابية ومبادرات مقدسية دعت إلى الحشد في صلاة الجمعة القادمة بالمسجد الأقصى، للتأكيد على عروبته وإسلاميته.