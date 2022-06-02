وزير التعليم والبحث يشيد بجهود جامعة الإسراء

أشاد وزير التعليم العالي والبحث العلمي أ. د. محمود أبو مويس اليوم الخميس 2/6/2222، بجهود جامعة الإسراء لما حققته من تطور نوعي في مجالات التعليم النوعي والتدريب المهني والتقني.

وقال أ. د. أبو مويس خلال مشاركته في افتتاح المؤتمر الدولي حول التعليم والتدريب التقني والمهني الذي تنظمه كلية الدراسات المتوسطة بالجامعة على مدار يومين: "تأتي أهمية المؤتمر في ظل ضرورة إصلاح التعليم وتحسين نوعيته وكأسلوب لمواجهة ضعف الارتباط بين ما يتعلمه الطلبة وما يحتاجه سوق العمل".

وأضاف أبو مويس أن الوزارة دأبت في هذا الاتجاه نحو التعليم المهني والتقني كأولوية وطنية لإدراكها بأهميته في مكافحة البطالة وزيادة نسب تشغيل الشباب.

ولفت معالي الوزير إلى أهمية الارتقاء بالتعليم التقني كمًا ونوعًا، وتعزيز ثقافة ريادة الأعمال من خلال إدماج مساقاته في الكليات التقنية كمتطلبٍ إجباري ضمن خططها التدريسية.

ونوه أ.د. أبو مويس أنّ وزارته تولي أهمية قصوى لتنمية برامج بناء القدرات في مجال الجودة بالتعاون مع جهات دولية مانحة من خلال تقديم برامج تدريبية في أنظمة الجودة تتعلق بالتعليم عمومًا والتدريب المهني والتقني خصوصًا.

كما تطرق الوزير إلى أهمية اعتماد استراتيجية جديدة تركز بشكلٍ أكبر على تنمية ثقافة الريادة من أجل إعداد الشباب للانتقال من المؤسسة التعليمية إلى سوق العمل، مُشددًا في ذات الوقت على أهمية تعزيز ثقافة الريادة وتنمية المهارات والذهنيات الريادية لدى الشباب بما يوفر حلولاً لمعالجة التحديات المجتمعية والبيئية.