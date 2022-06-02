غزة: نقيب الموظفين يكشف آخر مستجدات المرابحات والباصات

كشف رئيس نقابة الموظفين بغزة م. خليل الزيان، اليوم الخميس 2/6/2022، عن آخر مستجدات ملفي المرابحات وباصات النقل الخاصة بالموظفين.

وبين الزيان، في تصريح صحفي، أن النقابة استمعت لكلام إيجابي من رئيس لجنة متابعة العمل الحكومي، عصام الدعاليس، حول مقترح تقدمنا به لصالح التخفيف من معاناة الموظفين، أصحاب الإشكاليات في المرابحات البنكية.

وأوضح، أن النقابة رفعت للحكومة حوالي 1000 موظف مما لديهم اشكاليات في المرابحات، ونأمل أن يكون الرد إيجابياً.

ولفت إلى أن المقترح الذي تقدمت به الحكومة، هو وضع مبلغ مقتطع من المستحقات على فاتورة الرواتب لإنهاء جدولة المرابحات بدلاً من الانتظار لسنوات طويلة في سدادها.

أما بخصوص باصات نقل الموظفين، فقد قدمت بجهود حثيثة مع شركات الباصات للتعاقد معها لتخفيض مبالغ أجرة المواصلات المعمول بها حالياً للتخفيف عن الموظفين.

ونوه إلى أن النقابة طالبت الحكومة بدعم مشروع تخفيض مبالغ المواصلات، وتلقت استجابة كبيرة منها دون المس بأجرة بدل المواصلات التي يتلقاه الموظفون.

وأوضح، أنه سيتم محاسبة الشركات على أجرة 20 يوماً، بدلاً من 22 يوم عمل في الشهر، وخصم الاجازات والأعياد ستكون لصالح الموظفين.