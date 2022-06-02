معروف يوضح سبب عدم قدرة الحكومة بغزة على دفع كامل الراتب لموظفيها

أكد رئيس المكتب الإعلامي الحكومي سلامة معروف، اليوم الخميس 2/6/2022، أن قدرة المؤسسة الحكومية في غزة على دعم السلع، تبقى مرتبطة بإمكانياتها المحدودة جراء الحصار الاقتصادي الذي يمنعها من دفع كامل الراتب لموظفيها.

ورحب معروف، بقيام بعض محطات الغاز بتقليص هامش ربحها وتخفيض سعر أسطوانة الغاز للمواطن.

ورأى معروف أن هذا السلوك المجتمعي التنافسي يراعي وضع أبناء شعبنا وينسجم مع سياسة لجنة متابعة العمل الحكومي التي دعمت المحروقات وغيرها من السلع الأساسية خلال الشهور الستة الماضية، حتى تحافظ قدر المستطاع على أسعارها دون تغيير، رغم الزيادات المتواصلة في أسعارها من المصدر بسبب موجة الغلاء العالمي.

وبين، أن قدرة المؤسسة الحكومية في غزة على دعم السلع، تبقى مرتبطة بامكانياتها المحدودة جراء الحصار الاقتصادي الذي يمنعها من دفع كامل الراتب لموظفيها، وأيضا نظرا لأن النسبة العظمى من السلع تأتي عبر معبر كرم أبو سالم، الذي تتحكم فيها وأسعارها المالية برام الله.

وعبر معروف، عن أمله أن تتضافر الجهود المجتمعية مع الجهود الحكومية، للحد من التأثيرات السلبية لموجة الغلاء العالمي على مجتمعنا الذي يعتمد بشكل شبه كامل في احتياجاته على الاستيراد من الخارج.

وأكد معروف، على قيام طواقم حماية المستهلك ومباحث التموين بدورها في ضبط أية حالات غش أو تلاعب بالوزن.