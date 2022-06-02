أجمل وأحدث أسماء أطفال مواليد لعام 2022، كل عام تجد أسماء جديدة وحديثة لأسماء أطفال مواليد، سواء بنات أو أولاد، فالأمهات وخاصة الصغيرات في السن، يبحثن دوما عن أسماء جديدة وحديثة لتسمية أبنائهن سواء أنجبت بنتاً أو ولداً، فهي تريد ملاحقة الأسماء الجديدة، وتكون مناسبة للطفلة أو الطفلة، فهي باتت من اهتمامات الوالدين اختيار أسماء جديدة ذات معاني جميلة لتسمية أبنائهن الجديد، لاسيما أنها باتت كثيرة جدا لا تعد ولا تحصى، وكل يوم تخرج أسماء جديدة إلى النور.

أسماء مواليد أولاد 2022 جميلة

ولأن البنون زينة الحياة الدنيا، يحرص الأبوين على انتقاء أسماء لهن جميلة، ليطلقن إياها عليهم عند تسجيلهما بعد الولادة مباشرة، وقبل الولادة بأيام يظل الوالدين يبحثان عن أجمل وأحدث أسماء أطفال مواليد لعام 2022، فالأطفال هم سر بهجة الأبوين، إضافة إلى إنهما أجمل هدية من عند الله سبحانه وتعالى، إذ تم ذكرهما في القرآن الكريم في قوله تعالى" المال والبنون زينة الحياة الدنيا"، ولأنهم زينة الحياة الدنيا، فيحرص الآباء على تسمية أبنائهن بأسماء جميلة وذات معاني رائعة، لهذا يبحثون دائما عن أسماء مواليد أولاد 2022 جميلة، وسترفق "وكالة فلسطين اليوم" الإخبارية، مجموعة من الأسماء الإسلامية الجديدة حتى تختاروا منها ما تشاؤون لتسمية أطفالكم.

أسماء أولاد 2022 من القرآن

وعندما يخبر الطبيب الزوجة أثناء حملها في الأشهر الأولى لاسيما بعد الشهر الرابع عن إنها حامل بطفل، فإنها على الفور تذهب لمشاركة زوجها في البحث عن أسماء جديدة وحديثة وإسلامية، وذات معنى جميلة، ليطلقانه على مولودهما عند مجيئه إلى الحياة الدنيا، فهناك أيضا مئات الآلاف من الناس يبحثون عن أسماء أولاد 2022 من القرآن، فهناك العديد من أسماء الأنبياء الجميلة ذكرت في القرآن الكريم، ويسعى الناس لتسمية مواليدهم اقتداء بهم.

أسماء أولاد فخمة

هناك أسماء مشهورة في العالم العربي والإسلامي، ومرّ بعضها على الناس، وبعضها لايزال حديثا لم يتم تداوله إلا قليلا، لهذا يواصل الناس البحث عن أسماء أولاد فخمة وحديثة، حتى يسمون أبنائهم وبناتهم على اسمها، وهو ما سنوفره لكم نهاية هذه المقالة:

أسماء أولاد مواليد 2022

يزيد: وهو ما يعني الكثرة

مهند: وهو من أسماء السيف

مشعل: المشعل آلة الشعل والإيقاد والإضرام وكذلك المشعال أما مشعل بفتح الميم فهو القنديل ونحوه

رائف: الرؤوف الرحيم

رائف: الرؤوف الرحيم.

راجح: الرصين العقل.

راجي: الامل وعدم اليأس.

رافع: الساطع من البرق.

رافي: المصلح.

رامز: رمز للشيء المشير اليه.

رامون: الشخص العادل الذي يدافع عن الناس.

رامي: كوكب من الكواكب.

راني: طموح.

راوي: وهو الشخص الذي ينقل دائما الحديث، وخصوصا الشعر.

رطيب: اسم عربي، وهو صاحب الشخصية الناعمة البريئة اللينة الجابر للخواطر.

رفال: ومعناه الشخص طويل القامة.

رفيف: وهو الشخص المتوهج، ويتسم وجهه بالنضارة.

رماح: كلمة مأخوذ من سلاح الرمح ويعني السرعة.

رماني: وهو الشخص الذي يزرع الرمان وبيعه.

روفوس: صاحب الشعر الملون باللون الأحمر.

أسماء مواليد بنات حديثة 2022

أسيف: هذا الاسم مشتق من الأسف والندم، وتتصف به الفتاة شديدة الحساسية.

وجد: الوجد بفتح الواو يعني الفرح الشديد، والعاطفة الجياشة.

نورسين، ويعرف بمعناه الرائع الذي يجعله من اسماء بنات حلوة ومميزة، حيث يعني ضوء القمر، بجانب أنه يطلق على جبل في الشام.

دارين، من الأسماء ذات الإيقاع الرائع على الأذنين.

بورسين، ويعني أنثى الغزال.

نوراي، يعني القمر المنير، وتتصف صاحبته بالرومانسية.

سيلين، اسنم جديد ومميز، يعني القمر الذي يضيء بانتظام، وأيضًا اسم سيلينا يحمل نفس المعنى.

ديمة، من الأسماء التي تكثر في دول الخليج، ويعني المطر المستمر غير المصحوب بالرعد أو البرق.