أسيران يدخلان أعواماً جديدة في سجون الاحتلال

قالت إذاعة الأسرى اليوم الخميس 2/6/222: "إن أسيرين من قطاع غزة والضفة الفلسطينية المحتلة يدخلاً أعواماً جديدة في سجون الاحتلال، بينهما أسير محكوم بالمؤبد المكرر".

والأسرى هما:

◼️الأسير إبراهيم عبد الحي البوريني (43 عامًا) من محافظة نابلس بالضفة الفلسطينية المحتلة، المحكوم بالسجن المؤبد 11 مرة بالإضافة إلى 90 عامًا ومعتقل منذ عام 2002، وأمضى 20 عامًا في سجون الاحتلال.

◼️الأسير محمد يوسف حميد الصوفي (39 عاماً) من رفح جنوب قطاع غزة المحكوم بالسجن 22 عامًا ومعتقل منذ عام 2002، وأمضى 20 عامًا في السجون.