طريقة توثيق حساب الانستغرام بالعلامة الزرقاء Instagram- العلامة الزرقاء في انستغرام، حيث يبحث الكثيرون من مستخدمي تطبيق انستغرام عن خطوات توثيق حساب الانستغرام بالعلامة الزرقاء عبر محركات البحث وجوجل، لا سيما أن الانستغرام يعتبر من أهم مواقع التواصل الإجتماعي الشائعة الانتشار مؤخرًا، كما ويتيح لمستخدميه الفرصة لتبادل الصور والفيديوهات بشكلٍ مجاني بين بعضهم البعض على منصته. لذلك قرر فريقنا أن يقدم لكم التفاصيل الكاملة بالخطوات عن طريقة توثيق حساب الانستغرام بالعلامة الزرقاء Instagram- العلامة الزرقاء في انستغرام.





طريقة توثيق حساب الانستغرام بالعلامة الزرقاء Instagram- العلامة الزرقاء في انستغرام

نبذة عن انستغرام

ويدعم مختلف أنظمة التشغيل ومنها الأندرويد و IOS للآيفون والويندوز فون أيضًا، كما تتاح الفرصة أمام المستخدمين إبداء إعجابهم بالمنشورات بالضغط على إشارةِ ♥ الموجودة أسفل كل صورة وفيديو ينشره المستخدم، وليس ذلك فحسب؛ بل أيضًا التعليقات والرسائل الخاصة، ونظرًا للرواج الكبير الذي شهده هذا الموقع فقد بدأ كبار الشخصيات وأصحاب الشهر والشخصيات العامة بالمضي قدمًا نحو تحقيق رغباتهم في توثيق حساب انستغرام ليكونوا بمثابة أشخاص موثوق بها ومحط اهتمام أكبر، ونظرًا للاستفسار الكبير عن ذلك سيتم التحدث عن كيفية توثيق حساب انستغرام في هذا المقال (1).

توثيق حساب انستغرام

نُلاحظ ظهور علامة زرقاء إلى جانب الأسماء في حسابات انستغرام، إذ يشير ذلك إلى أن صاحب الحساب قد حصل على توثيق حساب انستغرام بشكلٍ رسمي؛ وغالبًا ما يحظى بذلك أصحاب الشخصيات الرسمية والمشهورة والعلامات التجارية العالمية أيضًا، وحتى يتم الحصول على ذلك لا بد من توفر كافة الشروط التي يضعها انستغرام على مستخدميه؛ ومن أهمها الشهرة أو شخصية عامة، وتاليًا الطريقة الصحيحة بشكل مؤكد بكيفية توثيق حساب انستغرام (2).

خطوات توثيق حساب انستغرام

حتى تتمكن من تقديم طلب توثيق حساب انستغرام يجب عليك مراعاة التسلسل بالخطوات التالية، وهي:

تسجيل الدخول ( Log in ) إلى الحساب المرغوب توثيقه.

Log in الذهاب إلى خيار الملف الشخصي والضغط على خانة (≡).

اختيار الضبط ( Setting )، ثم طلب التحقق ( Request Verification ).

Setting Request Verification ملء المعلومات المطلوبة؛ كالاسم الشخصي وغيرها من المعلومات التي تظهر في نموذج التعريف.

انتظار الحصول على إشعار يكشف حالة الطلب؛ ويكون إما بالرفض أو القبول.

ظهور إشارة زرقاء إلى جانب الاسم مباشرةً في حال قبول الطلب.

إمكانية تجديد طلب توثيق حساب انستغرام بعد مضي شهر كامل من رفض الطلب الأول.

شروط توثيق حساب انستغرام

لا بد من توفر الشروط التالية الذكر بحسابك عند تقديم طلب توثيق حساب انستغرام كاملةً، وهذه الشروط هي (2):

أن يكون الحساب حقيقي؛ يمثل شخص أو علامة تجارية أو كيان حقيقي موجود على أرض الواقع ومسجلًا.

ألا يمتلك المتقدم بطلب توثيق حساب انستغرام سوى الحساب المنوي توثيقه.

وجوب احتواء حساب الانستغرام الخاص بك على صور شخصية ومنشورات وما شابه.

ضرورة التمتع بالشهرة الواسعة أو على الأقل تحقيق نسبة بحث مرتفعة على اسم الشخص أو النشاط التجاري الخاص بك.

عدم اللجوء إلى استخدام المصادر المدفوعة والترويجية لتحقيق الشهرة والبحث الواسع على اسم المستخدم.





معلومات هامة حول توثيق حساب انستغرام