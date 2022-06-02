زراعة الوسطى تنفذ جولات إرشادية على مزارعي البستنة الشجرية

نفذ طاقم المهندسين في قسم الإرشاد النباتي في دائرة الإرشاد و خدمات المزارعين في المحافظة الوسطى،عدة جولات إرشادية على مزارعي البستنة الشجرية في مناطق مختلفة من المحافظة.

وخلال الجولة تم زيارة مزارع زيتون و رمان و قشطة و حمضيات للوقوف على المشاكل التى يواجهها المزارعين.

وتم إرشاد وتوجيه المزارعين حول طرق مكافحة الآفات والأمراض وضرورة اتباع نظام ري وتسميد متوازن، بما يضمن تحسن الإنتاج كماً ونوعا.

و وضح طاقم المهندسين أهم المعاملات الزراعية الواجب العمل بها في هذا الوقت الحساس من عمر النبات وهي مرحلة عقد الأزهار والتي بدورها تعتبر أهم مرحلة في عمر النباتات للحصول على موسم ذو إنتاجية عالية.

يأتي ذلك ضمن النشاط الدوري التى تقوم بها الدائرة لتقديم الإرشادات والتوجيهات الفنية اللازمة لضمان الحصول على إنتاج ذو مواصفات وجودة عالية والتقليل من التكاليف المرتفعة للمدخلات الزراعية.