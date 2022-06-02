موعد مباراة إسبانيا والبرتغال في دوري الأمم الأوروبية 2022- التشكيل المتوقع لمباراة اسبانيا والبرتغال اليوم، من المقرر أن تنطلق الساعة الـ 9:45 من مساء اليوم الخميس 2 يونيو 2022، مباراة الذهاب بين منتخبي إسبانيا والبرتغال ضمن المجموعة A2 في دوري الأمم الأوروبية 2022، والتي ستقام على ملعب إستاد بينتو فيامارين في مدينة اشبيلية الإسبانية، إذ يلعب منتخبي اسبانيا والبرتغال ضمن المجموعة الثانية في المستوى الأول من دوري الأمم الأوروبية، والتي تضم إلى جانبهما منتخبي التشيك وسويسرا، ويسعى الفريقان لتقديم كل ما لديهما من أجل الفوز، باعتبار أن الفوز الأول له دور كبير من الناحية النفسية في استكمال مشوار البطولة.

موعد مباراة إسبانيا والبرتغال في دوري الأمم الأوروبية 2022

ويبحث عشاق كرة القدم حول العالم عن موعد مباراة إسبانيا والبرتغال في دوري الأمم الأوروبية 2022- التشكيل المتوقع لمباراة اسبانيا والبرتغال اليوم، فهي ستقام بين منتخبين كبيرين، فقد حصد منتخب البرتغال النسخة الماضية من هذه البطولة، كما إن هذين المنتخبين يضمان كوكبة من النجوم الكبيرة والوازنة في عالم الساحرة المستديرة، نذكر منهم كريستيانو رونالدو، وسيرجيو راموس، وغيرهم من النجوم الذين شاهدنا تنافسا قويا بينهم ضمن منافسات الأندية، لهذا يحرص فريق عمل وكالة "فلسطين اليوم" الإخبارية، نشر موعد مباراة إسبانيا والبرتغال في دوري الأمم الأوروبية 2022.

💪🏻 ¡¡EQUIPO GANADOR Y SU FOTO DE RIGOR!!



📸 Aquí tenéis algunas fotitos más del entrenamiento de esta mañana de la @SeFutbol en las Rozas.



😅 Intenso sí; pero con la mejor actitud, también.#VamosEspaña | #NationsLeague pic.twitter.com/r7hAZJIKq0 — Selección Española de Fútbol (@SeFutbol) May 31, 2022

ما موعد مباراة اسبانيا والبرتغال

ويتطلع المنتخب البرتغالي الفائز بالنسخة الماضية من دوري الأمم الأوروبية إلى تكرار تجربته الماضية، والحفاظ على كأس البطولة للدورة الحالية، كما إنه يتطلع إلى انطلاقة مثالية في النسخة الثالثة من البطولة، وبالتأكيد الفوز على إسبانيا سيمنح رفاق رونالدو البداية المطلوبة، وهو ما سيحرص عليه النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو ورفاقه في المنتخب البرتغالي، وفي المقابل فإن منتخب إسبانيا وصيف النسخة الثانية من دوري الأمم الأوروبية، فإنه يدخل المباراة في ظل عدة تغييرات على قائمة اللاعبين، ويتطلع إلى الفوز على منافسه الأول على صدارة المجموعة مبكرًا.

التشكيل المتوقع للبرتغال ضد اسبانيا

ومن المتوقع أن يدخل مدرب المنتخب البرتغالي في كل نجومه المتاحين من أجل الفوز وضمان الصدارة، وتكرار حصد النسخة الحالية من البطولة، إذ من المتوقع أن يلعب المنتخب البرتغالي المباراة بالتشكيل التالي:

روي باتريسيو

جواو كانسيلو - بيبي - دومينجوس دوارتي - رافاييل جيريرو

جواو موتينيو

أوتافيو - برونو فيرنانديش - برناردو سيلفا

كريستيانو رونالدو - ديوجو جوتا

التشكيل المتوقع لإسبانيا ضد البرتغال

وفي المقابل، فإن مدرب المنتخب الإسباني لويس أنريكي، سيدخل المباراة بنجومه المتاحين، من أجل فرض سيطرته على مجريات المباراة، وإلحاق الهزيمة بالمنتخب البرتغالي، وحصد النقاط الثلاثة، لتكون بداية الرحلة نحو اللقب القاري المهم، لذا من المتوقع أن يخوض المباراة بالتشكيلة التالية:-

أوناي سيمون

جوردي ألبا - باو توريس - إريك جارسيا - سيزار آثبليكويتا

كوكي - سيرجيو بوسكيتس - تياجو

فيران توريس - ألفارو موراتا - جافي