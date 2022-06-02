موعد مباراة إسبانيا والبرتغال في دوري الأمم الأوروبية 2022- التشكيل المتوقع لمباراة اسبانيا والبرتغال اليوم، من المقرر أن تنطلق الساعة الـ 9:45 من مساء اليوم الخميس 2 يونيو 2022، مباراة الذهاب بين منتخبي إسبانيا والبرتغال ضمن المجموعة A2 في دوري الأمم الأوروبية 2022، والتي ستقام على ملعب إستاد بينتو فيامارين في مدينة اشبيلية الإسبانية، إذ يلعب منتخبي اسبانيا والبرتغال ضمن المجموعة الثانية في المستوى الأول من دوري الأمم الأوروبية، والتي تضم إلى جانبهما منتخبي التشيك وسويسرا، ويسعى الفريقان لتقديم كل ما لديهما من أجل الفوز، باعتبار أن الفوز الأول له دور كبير من الناحية النفسية في استكمال مشوار البطولة.
😄😄#VamosComTudo #TeamPortugal #NationsLeague pic.twitter.com/TyjCql4dlh— Portugal (@selecaoportugal) May 30, 2022
موعد مباراة إسبانيا والبرتغال في دوري الأمم الأوروبية 2022
ويبحث عشاق كرة القدم حول العالم عن موعد مباراة إسبانيا والبرتغال في دوري الأمم الأوروبية 2022- التشكيل المتوقع لمباراة اسبانيا والبرتغال اليوم، فهي ستقام بين منتخبين كبيرين، فقد حصد منتخب البرتغال النسخة الماضية من هذه البطولة، كما إن هذين المنتخبين يضمان كوكبة من النجوم الكبيرة والوازنة في عالم الساحرة المستديرة، نذكر منهم كريستيانو رونالدو، وسيرجيو راموس، وغيرهم من النجوم الذين شاهدنا تنافسا قويا بينهم ضمن منافسات الأندية، لهذا يحرص فريق عمل وكالة "فلسطين اليوم" الإخبارية، نشر موعد مباراة إسبانيا والبرتغال في دوري الأمم الأوروبية 2022.
💪🏻 ¡¡EQUIPO GANADOR Y SU FOTO DE RIGOR!!— Selección Española de Fútbol (@SeFutbol) May 31, 2022
📸 Aquí tenéis algunas fotitos más del entrenamiento de esta mañana de la @SeFutbol en las Rozas.
😅 Intenso sí; pero con la mejor actitud, también.#VamosEspaña | #NationsLeague pic.twitter.com/r7hAZJIKq0
ما موعد مباراة اسبانيا والبرتغال
ويتطلع المنتخب البرتغالي الفائز بالنسخة الماضية من دوري الأمم الأوروبية إلى تكرار تجربته الماضية، والحفاظ على كأس البطولة للدورة الحالية، كما إنه يتطلع إلى انطلاقة مثالية في النسخة الثالثة من البطولة، وبالتأكيد الفوز على إسبانيا سيمنح رفاق رونالدو البداية المطلوبة، وهو ما سيحرص عليه النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو ورفاقه في المنتخب البرتغالي، وفي المقابل فإن منتخب إسبانيا وصيف النسخة الثانية من دوري الأمم الأوروبية، فإنه يدخل المباراة في ظل عدة تغييرات على قائمة اللاعبين، ويتطلع إلى الفوز على منافسه الأول على صدارة المجموعة مبكرًا.
🤔 ¿Nunca has presenciado un derbi entre la @SeFutbol y @selecaoportugal?— Selección Española de Fútbol (@SeFutbol) June 1, 2022
🥰 ¡¡TUS ÍDOLOS ESTÁN EN #SEVILLA!!
🌟 Vente a ver a @AlvaroMorata, a @ANSUFATI, a @marcoasensio10, a @marcosllorente, a @Cristiano...
🎟 ENTRADAS: https://t.co/wwr02fEfab#VamosEspaña | #NationsLeague pic.twitter.com/3utwvDMXuv
التشكيل المتوقع للبرتغال ضد اسبانيا
ومن المتوقع أن يدخل مدرب المنتخب البرتغالي في كل نجومه المتاحين من أجل الفوز وضمان الصدارة، وتكرار حصد النسخة الحالية من البطولة، إذ من المتوقع أن يلعب المنتخب البرتغالي المباراة بالتشكيل التالي:
روي باتريسيو
جواو كانسيلو - بيبي - دومينجوس دوارتي - رافاييل جيريرو
جواو موتينيو
أوتافيو - برونو فيرنانديش - برناردو سيلفا
كريستيانو رونالدو - ديوجو جوتا
📖 "𝒟𝒾𝓂ℯ 𝓅ℴ𝓇 𝓆𝓊ℯ́ ℯ𝓈𝒸𝓊𝒶𝒹𝓇𝒶 𝓁𝒶 𝓆𝓊𝒾ℯ𝓇ℯ𝓈"— Selección Española de Fútbol (@SeFutbol) June 1, 2022
✍️🏻 Firmado, @ericgm3.#VamosEspaña | #NationsLeague pic.twitter.com/XkLwwzNSjb
التشكيل المتوقع لإسبانيا ضد البرتغال
وفي المقابل، فإن مدرب المنتخب الإسباني لويس أنريكي، سيدخل المباراة بنجومه المتاحين، من أجل فرض سيطرته على مجريات المباراة، وإلحاق الهزيمة بالمنتخب البرتغالي، وحصد النقاط الثلاثة، لتكون بداية الرحلة نحو اللقب القاري المهم، لذا من المتوقع أن يخوض المباراة بالتشكيلة التالية:-
أوناي سيمون
جوردي ألبا - باو توريس - إريك جارسيا - سيزار آثبليكويتا
كوكي - سيرجيو بوسكيتس - تياجو
فيران توريس - ألفارو موراتا - جافي
Último treino antes de voar para Sevilha! ✈️ #VamosComTudo pic.twitter.com/yne8Tp1cMn— Portugal (@selecaoportugal) June 1, 2022