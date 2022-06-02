سعر الذهب في السعودية اليوم الخميس-سعر أونصة الذهب

شهد سعر الذهب في السعودية الخميس 2 يونيو 2022 انخفاضاً خلال التعاملات اليومية بالأسواق المحلية، حيث جاء سعر أونصة الذهب اليوم 1844 دولار، متراجعاً بمقدار 2 دولار عن سعر أمس الأربعاء، وقد يكون ذلك، متأثراً بتراجع سعر المعدن الأصفر عالمياً في ظل ارتفاع الدولار الأمريكي عالمياً وانخفاض التداول على الذهب في البورصة العالمية، مع انخفاض حركة البيع والشراء بأسواق الذهب في المملكة، ويحرص موقع وكالة فلسطين اليوم الإخبارية، على نشر سعر الذهب في السعودية.

أسعار جرام الذهب في السعودية

الوحدة السعر بالريال السعر بالدولار

سعر جرام الذهب عيار 24 222.32 59.29

سعر جرام الذهب عيار 22 203.80 54.35

سعر جرام الذهب عيار 21 194.53 51.88

سعر جرام الذهب عيار 18 166.74 44.46

سعر جرام الذهب عيار 14 129.69 34.58

سعر أونصة الذهب بيع 6,915.00 1,844.00

سعر أونصة الذهب شراء 6,918.75 1,845.00

يوضح جدول أسعار جرام الذهب سعر الذهب الخام

أسعار شراء سبائك الذهب 999.9 عيار 24

إحجام سبائك الذهب ريال دولار

سبيكة ذهب 1 جرام 244.56 65.21

سعر سبيكة الذهب اليوم 2.5 جرام 583.60 155.63

سعر سبيكة الذهب اليوم 5 جرام 1,156.08 308.29

جنية الذهب 8ج عيار 21 1,867.51 498.00

جنية الذهب 8ج عيار 22 1,956.44 521.72

جنية الذهب 8ج عيار 24 2,134.30 569.15

سعر سبيكة الذهب اليوم 10 جرام 2,285.48 609.46

سعر سبيكة الذهب اليوم 20 جرام 4,539.83 1,210.62

سعر سبيكة الذهب أوقية 6,753.00 1,800.80

سبيكة الذهب نصف أونصة 3,537.02 943.21

سعر سبيكة الذهب اليوم أونصة 7,039.47 1,877.19

سعر سبيكة الذهب اليوم 50 جرام 11,271.77 3,005.81

سعر سبيكة الذهب اليوم 100 جرام 22,499.08 5,999.76

سعر سبيكة الذهب اليوم تولة 2,665.74 710.86

سعر سبيكة الذهب اليوم 1 كيلو 223,879.22 59,701.13

سعر سبيكة الذهب اليوم نصف كيلو 112,139.70 29,903.92

أسعار جرام الذهب في الأيام السابقة

الذهب في هبوط عيار 24 عيار 22 عيار 21 عيار 18

2022-06-02 222.32 203.80 194.53 166.74

2022-06-01 221.48 203.02 193.79 166.11

2022-05-31 223.53 204.90 195.59 167.65

2022-05-30 223.53 204.90 195.59 167.65

2022-05-29 223.53 204.90 195.59 167.65

2022-05-28 223.53 204.90 195.59 167.65

2022-05-27 223.05 204.46 195.17 167.28

أسعار الذهب اليوم في السعودية بيع وشراء

بيع مستعمل شراء جديد

الوحدات ريال ريال

عيار 22 198.80 238.44

عيار 21 189.53 229.55

عيار 18 161.74 223.43