سعر الدولار في مصر اليوم الخميس 2 يونيو 2022، حيث يرفق لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الاخبارية، سعر الدولار في جمهورية مصر العربية سعر الدولار في مصر اليوم الخميس 2 يونيو 2022، والذي تماسك الجنيه المصري مقابل الدولار اليوم في تعاملات اليوم الخميس في البنوك الحكومية والخاصة، لذلك قرر فريقنا ان يقدم لكم سعر الدولار في مصر اليوم الخميس 2 يونيو 2022.

سعر الدولار في مصر اليوم الخميس 2 يونيو 2022

بلغ متوسط سعر الدولار في مصر، وفق بيانات موقع البنك المركزي المصري، نحو 18.54 جنيه للشراء، و18.62 جنيه للبيع.

وفي البنك الأهلي المصري أكبر بنك حكومي، استقر سعر الدولار، عند 18.55 جنيه للشراء، و18.61 جنيه للبيع.

كما لم يتغير سعر الدولار لدى البنك التجاري الدولي، مسجلًا 18.57 جنيه للشراء، و18.63 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصر اليوم الخميس 2 يونيو 2022

وتراجع متوسط سعر اليورو الأوروبي، وفقًا لموقع البنك المركزي المصري، إلى 19.85 جنيه للشراء، و19.94 جنيه للبيع.

وانخفض سعر اليورو في البنك الأهلي المصري، إلى مستوى 19.81 جنيه للشراء، و20.05 جنيه للبيع.

وفي بنك مصر، نزل سعر اليورو إلى نحو 19.83 جنيه للشراء، و20.05 جنيه للبيع.

كما هبط سعر اليورو في البنك التجاري الدولي، إلى نحو 19.85 جنيه للشراء، و20.07 جنيه للبيع.

و تراجع سعر الجنيه الإسترليني، في السوق المصرفية، حسب البنك المركزي المصري، إلى نحو 23.31 جنيه للشراء، و23.42 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصر اليوم الخميس 2 يونيو 202

استقر متوسط سعر الريال السعودي، حسب موقع البنك المركزي المصري، عند نحو 4.94 جنيه للشراء، و4.96 جنيه للبيع.

وفي البنك الأهلي المصري بقي سعر الريال السعودي، عند مستوى 4.94 جنيه للشراء، و4.96 جنيه للبيع.

كما ثبت سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي، عند 4.94 جنيه للشراء، و4.96 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصر اليوم الخميس 2 يونيو 2022



ولم يتغير متوسط سعر الدرهم الإماراتي، كما أظهرت شاشات البنك المركزي المصري، مسجلًا 5.04 جنيه للشراء، و5.07 جنيه للبيع.

بينما تراجع متوسط سعر الدينار الكويتي حسب موقع البنك المركزي المصري، إلى مستوى 60.55 جنيه للشراء، و60.85 جنيه للبيع.