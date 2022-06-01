سعر الدولار في لبنان اليوم الخميس 2 يونيو 2022، حيث يرفق لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الاخبارية، سعر الدولار في لبنان اليوم الخميس، والذي قفز سعر الدولار في تعاملات اليوم الخميس في السوق السوداء، لذلك قرر فريقنا أن يقدم سعر الدولار في لبنان اليوم الخميس 2 يونيو 2022.

سعر الدولار في لبنان اليوم الخميس 2 يونيو 2022

وارتفع سعر الدولار اليوم في لبنان لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) ليتراوح سعره بين 31200 - 31300 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار، مقابل 29300 - 29400 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار في ختام تداولات أمس

وأعلن مصرف لبنان في بيان، أنّ "حجم التداول على منصة صيرفة بلغ مساء الثلاثاء الماضي، 105 ملايين دولار بمعدل 24500 ليرة لبنانية للدولار الواحد، وفقاً لأسعار صرف العمليات التي نفذت من قبل المصارف ومؤسسات الصرافة على المنصة".