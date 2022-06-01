سعر الدولار في سوريا اليوم الخميس 2 يونيو 2022، حيث يرفق لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الاخبارية، سعر الدولار في سوريا اليوم الخميس 2 يونيو 2022، والذي ارتفع خلال تعاملات اليوم في السوق الموازية غير الرسمية (السوداء)، لذلك قرر فريقنا أن يقدم لكم التفاصيل الكاملة عن سعر الدولار في سوريا اليوم الخميس 2 يونيو 2022.

سعر الدولار في سوريا اليوم الخميس 2 يونيو 2022

وسجل الدولار اليوم في سوريا في السوق السوداء 3955 ليرة للشراء، و3990 ليرة للبيع، مقابل 3945 ليرة للشراء، و3980 ليرة للبيع.

سعر اليورو والإسترليني اليوم في سوريا

وسجل سعر اليورو في سوريا اليوم الخميس 2 يونيو 2022 نحو 4237 ليرة للشراء، و4280 ليرة للبيع، مقابل 4229 ليرة للشراء، و4272 ليرة للبيع، أمس.

وسجل سعر الجنيه الإسترليني 4969 ليرة للشراء، و5023 ليرة للبيع، مقابل 4965 ليرة للشراء، و5019 ليرة للبيع.

سعر الريال والدرهم والدينار

سجل سعر الريال السعودي اليوم في سوريا لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) 1053 ليرة للشراء، و1065 ليرة للبيع، مقابل 1050 ليرة للشراء، و1062 ليرة للبيع.

كما سجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم في سوريا لدى السوق السوداء 1074 ليرة للشراء، و1086 ليرة للبيع، مقابل 1071 ليرة للشراء، و1084 ليرة للبيع.

وسجل سعر الدينار الكويتي اليوم في سوريا لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) 12916 ليرة للشراء، و13056 ليرة للبيع، مقابل 12894 ليرة للشراء، و13033 ليرة للبيع، أمس.