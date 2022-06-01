تفاصيل اجتماع اللجنة المشتركة للاجئين مع المفوض العام للأونروا..؟

عقدت اللجنة المشتركة للاجئين، اليوم الأربعاء، اجتماعا لها مع المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني ناقشت فيه العديد من القضايا الهامة التي تتعلق بخدمات اللاجئين في ظل استمرار ما يسمى بالأزمة المالية للأونروا.

وأعربت اللجنة المشتركة، عن قلقها البالغ من تراجع بعض خدمات الأونروا في ظل وضع اقتصادي صعب ومعقد يعاني منه قطاع غزة نتيجه للحصار، والاغلاق "الإسرائيلي" على مدار أكثر من 15 عاما.

وأكدت، أن الأزمة الماليه مفتعله لأهداف سياسيه للوصول الى تصفيه الحقوق السياسيه للاجئين وتحويلها الى قضيه انسانيه واغاثيه وتجريدها من محتواها السياسي

وقالت اللجنة، إن المحطة الأولى القادمة للأونروا هي اجتماع اللجنة الاستشارية في الـ14 من حزيران القادم في بيروت، داعية للبحث عن حلول عملية لما يسمى بالأزمة المالية بتوسيع قاعدة الدول المتعهدة للأونروا، ومحاولة اعتماد مبدأ التمويل المستدام للانتهاء من محاولات توظيف المال للابتزاز السياسي.

وأضافت، أن المحطه الثانية هي اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحده في ديسمبر القادم من أجل التصويت على تجديد التفويض للأونروا لـ3 سنوات جديدة، مبينة أن ذلك يستدعي تجنيد كافه الطاقات لزيادة عدد الدول التي تصوت مع تجديد التفويض كتعبير عن الإرادة الدولية بأهمية ودور الأونروا.

وناقشت اللجنة العديد من القضايا المتعلقه بحقوق الموظفين خاصه التثبيت والعقود والالتزام بنسبة ٧:٥% يومي، وفتح باب التوظيف الجديد بدل شاغر والعلاوات للموظفين بأثر رجعي وغيرها من الحقوق.

من جانبه، أكد المفوض العام على أن هناك جهد متواصل من أجل إنجاح اجتماع اللجنة الاستشارية بمشاركه الدول الداعمه والمضيفه للاجئين، مشيرًا إلى أنه من الأهمية بمكان العمل على زيادة عدد الدول المصوتة على تجديد التفويض للأونروا عن السنة الماضية.

وجدد التأكيد على أنه لن يكون هناك نقل لأي من خدمات الأونروا الى الدول المضيفة، مبينًا أن الأونروا ستبقى الجهة الوحيدة التي تزود اللاجئين بالخدمات، ولن يتم نقل الخدمات لأي جهة أخرى.

وأوضح المفوض العام، أن عملية إعادة الإعمار للبيوت المتبقية من حرب 2021 وخاصة بيوت الهدم الكامل تسير بشكل جيد، مشيرًا إلى أنها تنتهي بسقف زمني حتي نهاية العام.

وكشف، أنه لن يتم الاستغناء عن اي موظف في الأونروا، مضيفًا أنه لن يتم تقليص أي خدمة من الخدمات الموجودة.

وأشار الي أنه يجري التواصل مع مجموعات دولية وعربية لضمان التصويت وتجديد التفويض للأونروا.