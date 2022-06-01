شهيد وإصابات برصاص الاحتلال عقب اقتحام بلدة يعبد لهدم منزل عائلة حمارشة

استشهد شاب، وأصيب 6 آخرين، مساء اليوم الأربعاء، برصاص الاحتلال الإسرائيلي خلال مواجهات اندلعت بعد اقتحام قوات كبيرة، بلدة يعبد غرب مدينة جنين.

وقال مدير مستشفى جنين الحكومي وسام بكر، إن الشهيد هو بلال عوض قبها (24 عامًا).

وقال مراسلنا، إن عشرات الآليات العسكرية "الإسرائيلية" المصفحة اقتحمت بلدة يعبد، مشيرا إلى وقوع اشتباكات بين قوات الاحتلال والمقاومين الذين يحاولون التصدي لاقتحام قوات جيش الاحتلال.

ووجهت دعوات عبر مكبرات الصوت في مساجد بلدة يعبد للدفاع عن منزل الشهيد ضياء حمارشة، والتصدي لاقتحام قوات الاحتلال.

إلى ذلك أضافت القناة 13 العبرية، أن قوات كبيرة اقتحمت من الجيش بلدة يعبد بالقرب من جنين لتدمير منزل منفذ عملية بني براك والتي قتل فيها 4 مستوطنين، مشيرة إلى اندلاع مواجهات وتبادل لإطلاق النار مع المقاومين.

وأكد المصادر المحلية، أن مواجهات عنيفة تشهدها البلدة في هذه اللحظات، فيما اندلعت اشتباكات مسلحة من جهة أخرى، كما هاجم شبان دوريات الاحتلال بالحجارة والزجاجات الحارقة، وشوهدت مجموعات من الوحدات الخاصة والقناصة تنتشر بالمنطقة.







