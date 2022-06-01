الجيش الإسرائيلي يسقط مُسيّرة مصرية "بعد التنسيق مع القاهرة"

أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم، الأربعاء، أن طائراته الحربية أسقطت طائرة مُسيرة مصرية عبرت المناطق الحدودية جنوبي البلاد، يوم الإثنين الماضي، فيما أفادت مصادر عسكرية بأن اعتراض المُسيّرة تم بعد التنسيق مع الجانب المصري.

وقال مصدر عسكري "إسرائيلي"، في إحاطة قدمها لوسائل إعلام عبرية، إن الحديث يدور حول طائرة مُسيرة مصرية غير مسلحة. وشدد المصدر العسكري على أن الجيش الإسرائيلي أسقط الطائرة بـ"التنسيق مع الجانب المصري".

وبحسب التحقيقات الأولية المشتركة بين الجيشين الإسرائيلي والمصري، بحسب موقع "واينت" الإلكتروني، فإن المُشغّل المصري "فقد السيطرة على المُسيّرة نتيجة لعطل تقني، ما أدى إلى تجاوزها المناطق الحدودية وعبورها إلى داخل الأراضي الفلسطينية.