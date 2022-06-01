بالفيديو والصور: مسلسل "عائلة سيمبسون" يتبنأ بـ جدري القرود

مسلسل "عائلة سيمبسون" يتبنأ بـ جدري القرود ، يبدو أنه لا يوجد شيء إلا وتنبأ به "عائلة سيمبسون" The Simpsons، مسلسل الرسوم المتحركة الأمريكي الشهير الذي بدأ عرضه للمرة الأولى في عام 1989.

فجمهور "عائلة سيمبسون" أصبح لديهم اقتناع راسخ بأن المسلسل الكرتوني قد توقع حدوث كل شيء، بدءًا من تولي قطب الأعمال والملياردير دونالد ترامب منصب الرئيس الأمريكي، ومرورًا بأحداث الحادي عشر من سبتمبر 2001، وما يُطلق عليه "ميتافيرس" Metaverse -عبارة عن شبكة من العوالم الافتراضية ثلاثية الأبعاد تركز على التواصل الاجتماعي في المستقبل والخيال العلمي – وانتهاء بالحرب الأوكرانية، من بين أحداث أخرى كثيرة.

والآن، يعتقد هؤلاء الجمهور أن ثمة نبوءة أخرى لـ"عائلة سيمبسون" قد تحققت على أرض الواقع: تفشي مرض جدري القرود.

فقط أكدت منظمة الصحة العالمية أنه جرى العثور على حالات إصابة بجدرى القرود في 12 دولة، بما فيها إسبانيا والبرتغال والولايات المتحدة الأمريكية وكندا، حيث لم يكن لهذا المرض أي أثر في تلك الدول في العادة.





ويظهر جدري القرود عادة على شكل طفح جلدي حاد مصحوب بأعراض أخرى، بما في ذلك الصداع والحمى وتضخم الغدد الليمفاوية وآلام العضلات والجسم وآلام الظهر والضعف العام.

ولم يفوت أحد قط الفرصة لإثبات القدرات التنبؤية لمسلسل عائلة "ذا سيمبسون" The Simpsons، حيث شارك جمهور المسلسل مقطعًا من حلقة من الموسم السابع تتميز بلحظة مناسبة بشكل غريب.

فالحلقة التي تحمل عنوان Home Sweet Home-Diddly-Dum-Doodily تعرض مشهدًا يتواصل فيه بارت وميلهاوس مع قرد يجلس على رأس بارت.

ونتيجة لذلك، يصاب بارت بالقمل، في حين أن ميلهاوس قد أصيب بنوبة برد ومرض يشبه الإنفلونزا بعدما انتقلت إليه تلك العدوى من القرد.

وقال أحد المعلقين على الإنترنت: "هذا هو أصل مرض جدري القرود".

وأضاف آخر: "عائلة سمبسون تنبأوا بذلك".

كما أشار آخرون إلى The Fool Monty، وهي الحلقة السادسة من الموسم 22 ، والتي تعرض House Cat Flu - وهو مرض مصنوع عمدًا من قبل المديرين التنفيذيين للتليفزيون.

والسؤال الذي يطرح نفسه الآن: من يدري ما سوف تتوقعه "عائلة سمبسون" بعد ذلك؟

Simpsons predicted the next pandemic #MonkeyPox



Shut up and take your vaccines you racist white supremacist!



Funny how big companies keep telling us what they about to do pic.twitter.com/Z1BWee9RaB — Observer🇺🇸🇺🇸🇺🇸 (@Observer_1984) May 20, 2022

معلومات مهمة عن جدري القرود

ينتمي جدري القرود إلى عائلة الفيروسات نفسها المسببة للإصابة بمرض الجدري المعروف، ولكنه يسبب أعراضًا أكثر اعتدالاً، حيث يظهر على السواد الأعظم من المصابين بالمرض أعراض الحمى وآلام الجسم والقشعريرة والتعب، وقد يظهر على الأشخاص المصابين، بمراحل أكثر خطورة لهذا المرض، طفح جلدي وبثور على منطقتي الوجه واليدين يمكن أن تنتشر إلى أجزاء أخرى من الجسم.

أما عن فترة حضانة فيروس جدري القرود (وهي الفترة التي تفصل بين مرحلة الإصابة بالعدوى وبين مرحلة ظهور الأعراض) المسبب لهذه الإصابات فهي تتراوح من نحو خمسة أيام إلى ثلاثة أسابيع، ويتعافى معظم الناس في غضون أسبوعين إلى أربعة أسابيع دون الحاجة إلى دخول المستشفى.

ومع ذلك ربما يتسبب جدري القرود في وفاة الشخص المصاب لكن بنسبة تصل إلى واحد من كل 10 أشخاص، وثمة اعتقاد شائع بأنه يكون أكثر حدة عند الأطفال والسيدات الحوامل ومَن يعانون ضعف المناعة.