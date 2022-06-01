أنشيلوتي يتدخل في صفقة منتظرة لريال مدريد

أفاد تقرير صحفي إسباني، اليوم الأربعاء، أن المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد، تواصل مع نجم شاب، لإقناعه بالانضمام للميرنجي.



وبحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية، فقد تواصل أنشيلوتي مع الفرنسي أوريلين تشواميني، لاعب موناكو، وشرح له خطط الفريق في المستقبل، وبالأخص أدواره المحتملة في خط الوسط.



وأكدت الصحيفة، أن رغبة تشواميني كانت وما زالت الانضمام لريال مدريد.



وكان ريال مدريد قد تقدم بعرضه الأول لموناكو، من أجل ضم تشواميني، المطلوب أيضا في باريس سان جيرمان.



ويعمل الريال حاليا على إنهاء الصفقة في أقرب وقت ممكن، بعد أن يتم الاتفاق على كافة التفاصيل مع موناكو.



وانسحب ليفربول من السباق على ضم تشواميني، بعدما علم برغبة اللاعب في الانتقال لريال مدريد.