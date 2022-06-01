"مهجة القدس" تقدم مذكرات قانونية لمكتب الاتحاد الأوروبي بغزة والمفوض السامي لحقوق الإنسان

زار وفد من مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى والجرحى، اليوم الأربعاء، مكتب الاتحاد الأوروبي بغزة والمفوض السامي لحقوق الإنسان بشأن الأسيرين المضربين عن الطعام خليل عواودة ورائد ريان.

وضم الوفد كلًا من ياسر مزهر ممثل حركة الجهاد الإسلامي في لجنة الأسرى ومحمد الشقاقي الناطق الإعلامي لمؤسسة مهجة القدس.

وسلم الوفد لممثلي تلك الهيئات والمؤسسات مذكرات قانونية حول الأوضاع الصحية الصعبة للأسيرين المضربين عن الطعام في سجون الاحتلال الصهيوني خليل عواودة ورائد ريان.

وجاء في المذكرة القانونية تذكير للمؤسسات الدولية بدورها المنوط بها في حماية أسرانا في سجون الاحتلال؛ وبذل جهودهم على كافة الصُعد، وممارسة صلاحياتهم، واستثمار نفوذ مؤسستهم ومكانتها الدولية، والتدخل العاجل لإنقاذ حياة الأسيرين المضربين عن الطعام والإفراج عنهم، والعمل بشكل جاد على إلزام الاحتلال الصهيوني بوقف سياسة الاعتقال الإداري التعسفي دون توجيه أي اتهام.

وطالبت مؤسسة مهجة القدس من خلال المذكرة القانونية المؤسسات الدولية بضرورة التحرك بما يساهم في وضع حد لمعاناة الأسيرين عواودة وريان وإلزام الاحتلال الصهيوني باحترام الاتفاقيات الدولية في تعاملها معهم، والضغط من أجل ضمان إطلاق سراح المعتقلين المضربين عن الطعام وكذلك إطلاق سراح كافة الأسرى الإداريين، دون ابطاء، ما لم توجه لهم تهم واضحة ويقدموا على أساسها لمحاكمات عادلة، مع ضرورة تأكيدنا أن إصابة أي من المعتقلين المضربين عن الطعام بأي مكروه لربما يشعل المنطقة ويدخلها في دوامة من العنف.