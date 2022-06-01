طالع كميات صادرات وإيرادات النفط الخام العراقي خلال مايو الماضي

أعلنت وزارة النفط في العراق، اليوم الأربعاء، عن كميات صادرات النفط الخام العراقية بلغت خلال شهر مايو الماضي 102 مليون و303 آلاف و20 برميلا، فيما بلغت الإيرادات نحو 11,436 مليار دولار.

وأوضحت وزارة النفط، عبر بيان لها، أن الكميات المصدرة من النفط من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق بلغت 98 مليونا و946 ألفا و914 برميلا"، أما من حقول كركوك عبر ميناء جيهان، فقد بلغت الكميات المصدرة "3 ملايين وألفين و133 برميلا".

وبلغ معدل الكميات اليومية 3 ملايين و300 ألف برميل في اليوم، وأن معدل سعر البرميل الواحد بلغ اكثر من 111.79 دولار، وفق وزارة النفط العراقية.