"داخلية غزة" تنشر أسماء المسافرين عبر معبر رفح ليوم غدٍ الخميس

نشرت وزارة الداخلية في قطاع غزة، اليوم الأربعاء، آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الخميس (2 يونيو)

وبينت الوزارة في بيان لها، أن السفر سيكون للمدرجة أسماؤهم في كشوفات الحافلتان: التاسعة والعاشرة، والمتأخرون من كشف المسافرين رقم (2022/23)، بالإضافة للأسماء المدرجة في كشوفات الحافلة الخامسة من كشف الجوازات المصرية رقم (2022/21)، داعية المدرجة أسماؤهم في الكشوفات لضرورة التواجد في تمام الساعة 8:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر، وضرورة تحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2022، لدى مديريات الداخلية في المحافظات.

كما دعت الوزارة في بيانها لضرورة إحضار بطاقة الهوية مع كل مسافر وإحضار حجة عدم ممانعة في حال سفر أحد الوالدين مع أبنائه دون الطرف الآخر وضرورة التزام كل مسافر بموعد سفره وفق الإعلان، لافتة إلى أنها غير مسؤولة عن حضور أي مسافر في غير موعده.

كشف المسافرين هنــــــــــــــــا

كشف الجوازات المصرية هنـــــــــــــا